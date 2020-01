വിയോജിപ്പ് സഭാരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ വിമർശനം നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ നിയമസഭയിൽ പരസ്യമായി വിയോജിപ്പറിയിച്ച ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, തന്റെ പരാമർശം സഭാ രേഖകളിൽ ചേർക്കണമെന്നു സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത്തരമൊരു ആവശ്യം ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണു സൂചന.

രക്തസാക്ഷി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടിയല്ലാതെ ഇന്നലെ പുറത്തു ഗവർണർക്കു പരിപാടികളില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനത്തു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാധ്യമങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുമോയെന്ന് ഇന്നറിയാം.

തന്നെ അറിയിക്കാതെ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസിനു പോയതും നിയമത്തിനെതിരായ വിമർശനം നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമാണു ഗവർണറും സർക്കാരുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കിയത്. കേസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഗവർണറെ സർക്കാർ പിന്നീട് അറിയിച്ചു. നയപ്രഖ്യാപനവും നാടകീയമായി അവസാനിച്ചു. തനിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നോട്ടിസ് നൽകിയ പ്രമേയത്തെ സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നു ഗവർണർ കരുതുന്നില്ല. ഇനി പുതിയ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ ഇരുകൂട്ടരുടെയും നിലപാടു വ്യക്തമാകൂ.

English summary: Kerala Governor disagreement speech will not on record