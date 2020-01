വവ്വാൽ, വൈറസുകളുടെ സുഖവാസ കേന്ദ്രം

ചൈനയിലെ വുഹാൻ പട്ടണത്തിലെ ചന്തയിൽനിന്നാണു കൊറോണ വൈറസുകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്നു കരുതുന്നു. മാരകമായ ഇവയുടെ വരവു വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ്. പാമ്പുകളിൽ പകർന്നു മനുഷ്യരിലെത്തി എന്നൊരു നിഗമനവുമുണ്ട്. വവ്വാലുകളെയും പാമ്പുകളെയുമൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ചന്തകൾ ചൈനയിൽ വ്യാപകമാണ്. സാർസ്, മെർസ് എന്നീ മാരക കൊറോണ വൈറസുകളും വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണു പടർന്നത്. നിപ്പ വൈറസ് പടർന്നതിന്റെ കഥ നമുക്ക് അറിയാം.



വവ്വാലുകൾ വൈറസുകളുടെ റിസർവോയർ (സംഭരണി) ആയി വർത്തിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 1200 സ്പീഷീസുകൾ ഉള്ള വവ്വാലുകളുടെ കുടലിലോ ശ്വാസകോശത്തിലോ ഒക്കെ സുഖവാസം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വൈറസുകൾ. എന്നാൽ, വവ്വാലുകളെ ഈ വൈറസുകൾ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണു രസകരം.

നായ് ഇനത്തിൽപെട്ട വവ്വാൽ പരിണാമത്തിൽ ഇനിയും പുരോഗമിക്കാനുള്ള ജീവിയാണ്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ തല കുറുക്കന്റേതു പോലെയാണ്. സസ്തനികളിൽ പറക്കാൻ തുടങ്ങിയവയാണു വവ്വാലുകൾ. പക്ഷികളെപ്പോലെ പറക്കാനുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളും ഇവയ്ക്കില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഠിനാധ്വാനം വേണ്ടി വരുന്നു പറക്കാൻ. ഒരു അണുബാധ ഉണ്ടായാൽ മനുഷ്യരുടേതു പോലെ നീർവീക്കം (Inflammation) ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് രോഗങ്ങളിലേക്കു കൂപ്പുകുത്തുകയുമില്ല.

എതിരൻ കതിരവൻ

പറക്കുമ്പോഴത്തെ കഠിനാധ്വാനം മൂലം വവ്വാലുകളുടെ ഡിഎൻഎ ചെറിയ കഷണങ്ങളായി കോശങ്ങൾക്കു വെളിയിൽ വന്നേക്കാം. വൈറസ് ബാധയാലും ഇതു സംഭവിക്കാം. വൈറസുകളെണെന്നു കരുതി ഈ ഡിഎൻഎ കഷണങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയാൽ അതു വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്തിലെ കലകളെ(tissue) നശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയേക്കാം. പറക്കാൻ പഠിച്ച വവ്വാലുകളിൽ ഇതു സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ മുൻ കരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വൈറസ് ബാധയാൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന ഈ ഡിഎൻഎ കഷണങ്ങളെ തെല്ലും വകവയ്ക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങളാണു വവ്വാലുകൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യരിലാണെങ്കിൽ ഇന്റർഫെറോൺ എന്ന രാസവസ്തു നിർമിക്കപ്പെടുകയായി, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായി. പിരിമുറുക്കം (stress) കൂടുകയായി. നീർവീക്കം (Inflammation) കഠിനമാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ (NLRP3 ) കൂടുതൽ അളവിൽ ഉൽപാദിക്കപ്പെടുന്നു; അണുബാധയെ ചെറുക്കാനും പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാനും.

എന്നാൽ വവ്വാലുകളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഈ വേളയിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണ്. ഇന്റർഫെറോണോ മേൽപറഞ്ഞ പ്രോട്ടീനോ കൂടുതൽ നിർമിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ നിർമിക്കപ്പെട്ടാലും അവ അത്ര ഉശിരുള്ളവയുമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതു മാരക വൈറസിനും വവ്വാലുകളിൽ സുഖമായി ജീവിക്കാം. വവ്വാലിന്റെ കോശങ്ങൾ വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഈ വൈറസുകൾക്കും വിഭജിക്കാം. പരസ്പരധാരണയിലുള്ള ജീവിതം! ഓരോ അണുബാധയ്ക്കും അസുഖത്തിനുമൊപ്പം വരുന്ന പിരിമുറുക്കം (stress) നമ്മുടെ ആയുസ്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവയിൽനിന്നു വിമുക്തമായ വവ്വാലുകൾ നെടുനാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.

വവ്വാലുകൾ ഈ വൈറസുകളെ എമ്പാടും വാരി വിതറുകയാണ് എന്നു വിചാരിച്ചാൽ തെറ്റി. ഇതു വളരെ അപൂർവമെന്നു വേണം പറയാൻ. കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വൈറസുകൾ ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചാൽ മാത്രമേ അവയെ മറ്റു ജന്തുക്കളിലേക്കോ മനുഷ്യരിലേക്കോ വവ്വാലുകൾ വിതറുകയുള്ളൂ. യഥേഷ്ടം ഞാലിപ്പൂവൻപഴവും മാമ്പഴവും ചെറുപ്രാണികളെയും തിന്നു പറക്കുന്ന വവ്വാലുകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആഘാതം വരുമ്പോഴാണു പിരിമുറുക്കം വർധിച്ച്, പ്രതിരോധ ശക്തിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ച്, ഇവയിലെ വൈറസുകൾ പെരുകുന്നതും പുറത്തു കടക്കുന്നതും.

