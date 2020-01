എംജി റജിസ്ട്രാർ, പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ: പ്രകാശ് കുമാറിനും ശ്രീജിത്തിനും സാധ്യത

കോട്ടയം ∙ എംജി സർവകലാശാല റജിസ്ട്രാർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഡോ. ബി. പ്രകാശ് കുമാറിനും പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഡോ. എം. ശ്രീജിത്തിനും സാധ്യത. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിർദേശം സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം ഉത്തരവ് ഇറങ്ങും.

ഇരു പദവികളിലേക്കും സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം നിർദേശിച്ച ഒരു പേര് സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി നിരാകരിച്ചു. ഇതിൽ സിപിഎമ്മിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട്. ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ ചേർന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചുരുക്കപ്പട്ടിക വീണ്ടും പരിശോധിച്ചെങ്കിലും അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തില്ല.

നിലവിൽ പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഡോ. ബി. പ്രകാശ് കുമാർ എംജി ക്യാംപസിലെ ബയോ സയൻസസ് വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ്. ഡോ. പ്രകാശ് കുമാർ നിയമിതനായാൽ വൈസ് ചാൻസലർ, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ എന്നിവർക്കു പുറമേ റജിസ്ട്രാറും എംജി സർവകലാശാല ക്യാംപസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകനാകും. മാല്യങ്കര എസ്എൻഎം കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലാണ് ഡോ. എം. ശ്രീജിത്ത്.

ഇവർക്കു പുറമേ സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗം ഡോ. അജി സി. പണിക്കർ, കേരള സർവകലാശാല പ്ലാനിങ് ഡയറക്ടർ ഡോ. മിനി ഡിജോ കാപ്പൻ, മാറമ്പള്ളി എംഇഎസ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. എ. ബിജു എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ഇരു തസ്തികകളിലേക്കും വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. സാബു തോമസ് അധ്യക്ഷനായ സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ചത്.

ദീർഘകാലം അധ്യാപന പരിചയമുള്ള ഒരാളും അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിരമിക്കാൻ 4 വർഷം കാലാവധി ഇല്ലെന്ന കാരണം ഉന്നയിച്ച് സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഒഴിവാക്കി. ഇതിൽ സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചതോടെയാണ് തർക്കം രൂക്ഷമായതും നിയമനം വൈകുന്നതും.

റജിസ്ട്രാർ, കൺട്രോളർ നിയമന നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ആക്ഷേപത്തിനു കാരണം. ഇതേ അംഗം ഉൾപ്പെട്ട സിൻഡിക്കറ്റാണ് സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അംഗത്തിനു നിയമനം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അംഗം ഉൾപ്പെട്ട സിൻഡിക്കറ്റ് തന്നെ അംഗീകാരം നൽകേണ്ടി വരും. റഗുലർ കോളജിൽ 10 വർഷം അധ്യാപന പരിചയമില്ലാത്തയാൾ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടുവെന്നാണ് മറ്റൊരു പരാതി.

ചോദ്യപേപ്പർ വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗം റജിസ്ട്രാർ തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാദം ഭയന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇടപെട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു. അതോടെ തുടർ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാതെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിവായി.

English Summary: Prakash Kumar and Sreejith probables for MG Registrar and Exam Controller