മോദിയും ഗോഡ്സെയും ഒരുപോലെ: രാഹുൽ

കൽപറ്റ ∙ ഗാന്ധി ഘാതകൻ നാഥുറാം ഗോഡ്സെയെപ്പോലെ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷം നിറച്ച മനുഷ്യനാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി. ആരിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാലാണു ഗോഡ്സെ മഹാത്മ ഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അയാൾ ആരെയും സ്നേഹിച്ചില്ല. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും തന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളാണ്. കൽപറ്റയിൽ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ യാത്രയ്ക്കു ശേഷം നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോഴാണു മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വാക്ശരങ്ങളിൽ രാഹുൽ ആഞ്ഞടിച്ചത്.



നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെന്നു തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ‌ക്കു വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണോ അല്ലയോ എന്നു തീരുമാനിക്കാൻ മോദി ആരാണ്? ആരാണ് അതിനു ലൈസൻസ് കൊടുത്തത്? ഇന്ത്യയിലെ 130 കോടി ജനങ്ങൾക്കും മോദിയുടെ മുൻപിൽ പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും വെറുപ്പു പരത്തുകയും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

നുണയനും ഭീരുവുമായ ആൾക്ക് ഒരിക്കലും സത്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി പാക്കിസ്ഥാനെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ യുവാക്കൾക്കു ജോലി കിട്ടില്ല. എൻആർസിയും സിഎഎയും അവർക്കു ജോലി നൽകില്ല. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി.

English summary: Nathuram Godse and Narendra Modi Believe in same ideology; Rahul