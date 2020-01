റോഡ് തകർച്ച, അപകടം: ഉത്തരവാദിത്തം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ റോഡുകളുടെ തകർച്ചയ്ക്കും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്കും എൻജിനീയർമാർക്കും ഓഫിസർമാർക്കും ഉത്തരവാദിത്തം ചുമത്താനുള്ള നയരൂപീകരണം വേണമെന്നു ഹൈക്കോടതി. റോഡുകൾ സുരക്ഷിതവും ഗതാഗത യോഗ്യവുമാക്കണം. റോഡിൽ നടപ്പാതയും വഴിവിളക്കും ഉറപ്പാക്കണം.

കൊച്ചിയിലെ റോഡുകളുടെ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് സി. പി. അജിത്കുമാർ സമർപ്പിച്ചതുൾപ്പെടെ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ഉത്തരവ്. മെച്ചപ്പെട്ട റോഡുകൾ പൗരന്റെ മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു കോടതി വാദത്തിനിടെ പറഞ്ഞു. റോഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ റോഡിന്റെ പ്രശ്നം മൂലമുള്ള അപകടത്തിൽ മരിക്കാൻ ഇടയാകരുത്. സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളിൽ ഒരു കുഴി പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കുണ്ടും കുഴിയുമായ റോഡുകൾ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനു ചേർന്നതല്ല.

നടപ്പാതയില്ലാത്ത റോഡ് റോഡാവില്ല. പിഡബ്ല്യുഡിയുടെ പ്രധാന റോഡുകളിൽ പോലും നടപ്പാതയില്ല. വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ വാഹനമോടിക്കാനുള്ളതിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം കാൽനടക്കാർക്കുണ്ടെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘സ്ത്രീകളുടെ രാത്രിനടത്തം’ സർക്കാരിന്റെ നൂതനാശയമായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി, സ്ത്രീകൾ റോഡിലെ ഇരുട്ടിൽ നടക്കണമെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ചോദിച്ചു. ഇരുട്ടത്തു പുരുഷന്മാർക്കു പോലും നടക്കാനാകുന്നില്ല. രാത്രിയോ പകലോ ആകട്ടെ, റോഡ് സുരക്ഷിതമാകണം. നികുതി നൽകുന്നവർക്കു മെച്ചപ്പെട്ട റോഡ് ഉറപ്പാക്കാൻ ഫണ്ട് തടസ്സമാകരുത്.

കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ ഫണ്ട് അപര്യാപ്തത സംബന്ധിച്ച് എന്തുചെയ്യാനാകുമെന്ന് അറിയിക്കാൻ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ സമയം തേടി. സർക്കാരിനും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമിടയിലെ ഏകോപനമില്ലായ്മയും ഫണ്ടില്ലായ്മയും പരിഹരിക്കാൻ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ ഇടപെടണമെന്നു കോടതി പറ‍ഞ്ഞു. പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി അംഗീകരിച്ചു.

English Summary: Officials to be responsible for road distress and accident