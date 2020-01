തെറ്റായ കണക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് സഹകരണ ബാങ്ക് അധികൃതർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റിസർവ് ബാങ്കിനു നൽകിയ കണക്കുകൾ വസ്തുതാപരമാണെന്ന് സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് അധികൃതർ. ആർബിഐയുടെ അന്തിമാനുമതിക്കു വേണ്ടി തെറ്റായ കണക്കുകളും വിവരങ്ങളും നൽകിയെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ല. സഹകരണ സംഘം ഓഡിറ്റർമാരും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരും ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത കണക്കുകൾ നബാർഡിന്റെ ശുപാർശയോടെയാണ് ആർബിഐക്കു നൽകിയത്. ആ കണക്കുകളിൽ ആർബിഐ പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല.

എല്ലാ സാമ്പത്തിക വർഷവും ജില്ല, സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുകൾ തയാറാക്കി നൽകുന്ന കണക്കുകൾ നബാർഡ് പരിശോധിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർദേശങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്. ഈ നിർദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് അന്തിമമായ കണക്ക് എടുക്കാറുള്ളത്. ഇതൊരു സാധാരണ നടപടിക്രമം ആണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

