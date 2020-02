പൗരത്വനിയമം പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയുംവരെ പോരാട്ടം: ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരനെ പോലും തടങ്കൽ പാളയത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഭീം ആർമി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്. പൗരത്വ നിയമം പിൻവലിക്കുക, പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് എസ്ഡിപിഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കാസർകോട്ടു നിന്ന് ആരംഭിച്ച സിറ്റിസൺസ് മാർച്ചിന്റെ സമാപനത്തിൽ രാജ്ഭവനു മുൻപിൽ നടന്ന വൻ പ്രതിഷേധ സംഗമത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഈ രാജ്യം നമ്മുടേതാണ്. ആർഎസ്‌എസിന്റെ നാഗ്പൂർ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണു രാജ്യം ചലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ അതു നാം തിരുത്തണം. ബ്രിട്ടീഷുകാരനോടു മാപ്പു പറഞ്ഞവരാണ് നമ്മളോടു പൗരത്വം ചോദിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവർ അക്രമത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണു സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും . അതിനാൽ സംയമനം പാലിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടു പോകണം– ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് പറഞ്ഞു.പൗരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിന്നു പിന്നോട്ടില്ലെന്നു പറയുന്ന അമിത് ഷാ, ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിനു മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവാതെ നിയമവുമായി ഓടേണ്ടി വരുമെന്ന് സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എസ്ഡിപിഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എം.കെ.ഫൈസി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.അബ്ദുൽ മജീദ് ഫൈസി അധ്യക്ഷനായി.

സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയ ഭീം ആർമി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് വെങ്ങാനൂരിലെ അയ്യങ്കാളി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. വേദിയിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ചതു സദസ്സ് ഏറ്റുചൊല്ലി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്കു പോയി.

