വാഴ്സിറ്റികളിൽ ആധുനിക കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു സമിതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ ആധുനിക കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു പഠനം നടത്തുന്നതിനു സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ ഗവേണിങ് ബോഡി യോഗം തീരുമാനിച്ചു, ഒരു കോഴ്സിന്റെ വിവിധ സെമസ്റ്ററുകൾ പല സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കുന്നതിനു അവസരം നൽകുന്നതു പരിശോധിക്കുന്നതും ഈ സമിതിയായിരിക്കും.

ഡോ.രാജൻ ഗുരുക്കൾ, ഡോ.ബി.ഇക്ബാൽ, ഡോ.ഉഷാ ടൈറ്റസ്, ഡോ.സാബു തോമസ് (എംജി സർവകലാശാല), ഡോ.എ.രാമചന്ദ്രൻ (കുഫോസ്), ഡോ.ആർ.വി.ജി.മേനോൻ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണു സമിതി. കോഴ്സിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്് യുജിസിയുടെ ടെന്യുവർ ട്രാക്ക്് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കും. നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കു വിദഗ്ധ അധ്യാപകരെ പുറത്തു നിന്നു നിയമിക്കുന്നതാണു പദ്ധതി.

പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്് ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗം ഡോ. ബി ഇക്ബാൽ നിർദ്ദേശിച്ച സ്റ്റേറ്റ്് സ്പോൺസേർഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പുതിയ ഫണ്ടിങ് സമ്പ്രദായം യോഗം അംഗീകരിച്ചു. പുതിയ കോഴ്സുകൾക്ക്് തസ്തികകൾ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നതുവരെയുള്ള ചെലവു സർവകലാശാലകൾ വഹിക്കും. പുതിയ കോഴ്സുകളിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ള ശമ്പളം ടെന്യുവർ ട്രാക്ക്് സമ്പ്രദായത്തിലോ സർവകലാശാലകൾ സമാഹരിക്കുന്ന ഫീസിൽ നിന്നോ വഹിക്കണം. ഇത്തരം കോഴ്സുകളുടെ അധികച്ചെലവ്് 75% ഗ്രാന്റായി സർക്കാർ നൽകും. ബാക്കി 25% സർവകലാശാലകൾ വഹിക്കണം.

