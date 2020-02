ന്യൂഡൽഹി ∙ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഉത്തേജനം പകരാനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളാണു കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെറിറ്റേജ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ സെന്റർ ആരംഭിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിനും നിലവിൽ ഒരു പദ്ധതിയോ നിക്ഷേപമോ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

English Summary: No fund allocation for tourism in kerala