സർവകലാശാല അദാലത്ത്: ചട്ടവിരുദ്ധം; ഇനി പാടില്ല: ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം∙ സർവകലാശാലകളിലെ അദാലത്തിൽ മന്ത്രിയും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരും പങ്കെടുക്കുന്നതു ചട്ടവിരുദ്ധവും ലജ്ജാകരവുണെന്നും മേലിൽ ഇത്തരം അദാലത്തുകൾ പാടില്ലെന്നും ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ.

സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ ചട്ടവിരുദ്ധ അദാലത്തും മൂന്നാം മൂല്യനിർണയവും സംബന്ധിച്ച ഹിയറിങ്ങിലാണു ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം. സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപയിൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പരാതിയിലാണു ഗവർണർ വാദം കേട്ടത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഉത്തരവ് ഇറക്കും.

ചട്ടവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളോ സമ്മർദമോ ഉണ്ടായാൽ വിസിമാർ വഴങ്ങരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗവർണറെ അറിയിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. സർവകലാശാലകളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതല വിസിമാർക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സർക്കാർ നിർദേശം എന്ന നിലയിലാണു മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചു അദാലത്തു നടത്തിയതെന്ന് സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.എം.എസ്.രാജശ്രീ, സർവകലാശാലാ അഭിഭാഷകൻ എൽവിൻ പീറ്റർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

ഹിയറിങ്ങിൽ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ റജിസ്ട്രാർ, സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗങ്ങൾ, സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപയിൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആർ.എസ്.ശശികുമാർ, സെക്രട്ടറി എം.ഷാജർഖാൻ എന്നിവർ ഹാജരായി.

എംജിയിൽ മോഡറേഷൻ 118 പേർക്ക്

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് എംജി സർവകലാശാലയിൽ അദാലത്ത് നടത്തിയത്. മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീൽ പങ്കെടുത്തില്ല. എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പങ്കെടുത്തു. അദാലത്തിനു ശേഷം സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗത്തിന്റെ ബന്ധുവായ ബിടെക് വിദ്യാർഥിക്ക് അടക്കം മോഡറേഷൻ നൽകി. 5 മാർക്ക് മോഡറേഷൻ ലഭിച്ചതോടെ 118 വിദ്യാർഥികൾ ബിടെക് പരീക്ഷ വിജയിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് വിവാദം. വിവാദമായതോടെ മോഡറേഷൻ റദ്ദാക്കി.

English Summary: University adalath illigal, do not repeat says governor