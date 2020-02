രാജു നാരായണസ്വാമി മടങ്ങിയെത്തണം: സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഏറെ നാളായി ജോലിയിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജു നാരായണ സ്വാമിയോട് എത്രയും വേഗം തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാർ വീണ്ടും കത്തയച്ചു. സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 15 ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകണം. നൽകിയില്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണമില്ലെന്നു കണക്കാക്കി അച്ചടക്ക നടപടിയിലേക്കു നീങ്ങും.

കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നാളികേര വികസന ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു നിന്നു നീക്കിയെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർവീസിലേക്കു സ്വാമി മടങ്ങിയെത്തിയില്ല. ബോർഡ് ചെയർമാനായിരിക്കെ കൃത്യവിലോപം കാട്ടിയതിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയതെന്നാണു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിനാലാണു മാറ്റിയതെന്നു സ്വാമി ആരോപിക്കുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡപ്യൂട്ടേഷൻ കാലാവധി അവസാനിപ്പിച്ചതായും സേവനത്തിൽ നിന്നു വിടുതൽ നൽകിയതായും കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നു സർവീസിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ടു മാസം മുൻപു കത്തയച്ചെങ്കിലും സ്വാമി ഔദ്യോഗികമായി മറുപടി നൽകിയില്ല.

ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു നിന്നു മാറ്റിയതിനെതിരെ കോടതിയിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിലും കേസ് ഉള്ളതിനാലാണു സർവീസിലേക്കു മടങ്ങാത്തതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം.സംസ്ഥാന സർവീസിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ചാൽ ഡപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കുമത്രേ. ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെയാണു സ്വാമി നാളികേര ബോർഡിലേക്കു ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോയത്. 1991 കേഡർ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇദ്ദേഹം.

