ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതിലെ പിഴവ്; വിശദീകരണം തേടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലെ പതിനെട്ടാം ഖണ്ഡികയുടെ മലയാള പരിഭാഷയിൽ ഗുരുതര പിഴവ് സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു നിയമ വകുപ്പിലെ ആറ് അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറിമാരോടു നിയമ സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം തേടി.

വിവർത്തനത്തിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ച സമ്മതിച്ചും തിരക്കു മൂലം പറ്റിയതാണെന്നു വിശദീകരിച്ചും അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറിമാർ മറുപടി നൽകിയതായി അറിയുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി വേണമോയെന്നു നിയമ മന്ത്രി തീരുമാനിക്കും.

‘നമ്മുടെ പൗരത്വം ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ മതേതരത്വത്തിന്റെ ഓരോ അംശത്തിനും വിരുദ്ധമായതിനാൽ ഒരിക്കലും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകാൻ കഴിയില്ല‌’ എന്നാണു പരിഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ‘ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഓരോ അംശത്തിനും എതിരാണു മതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പൗരത്വം’ എന്നായിരുന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നത്.

തെറ്റിനെ തുടർന്നു നിയമസഭ അതു തിരുത്തി ശുദ്ധിപത്രമിറക്കി. പദാനുപദ പരിഭാഷ കാരണം ഒട്ടേറെ വാക്യങ്ങളിൽ പിശകുകൾ കടന്നുകൂടിയിരുന്നു.

നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം തയാറാക്കി മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച ശേഷം നിയമ വകുപ്പിലെ പാർലമെന്ററി സെക്‌ഷനാണു കൈമാറുക. അവരാണ് ഇംഗ്ലിഷിലുള്ള പ്രസംഗത്തിന് അന്തിമ രൂപം നൽകി ഗവർണറുടെ അനുമതിക്ക് അയയ്ക്കുക.

ഇംഗ്ലിഷ് പ്രസംഗം നിയമ വകുപ്പിലെ സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആറ് അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറിമാർ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പലർ ചേർന്നു വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പേജുകൾ അവസാനം ക്രോഡീകരിച്ച ശേഷം എല്ലാവരും വായിച്ചു കേട്ട് അംഗീകരിച്ചു പ്രസിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയാണു പതിവ്. ഈ പ്രസംഗം നാല് അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറിമാർ വായിച്ചു കേട്ടിരുന്നു.

തുടർന്ന് അച്ചടിക്കായി പ്രൂഫ് തയാറാക്കിയ ശേഷവും ഒരു അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ചെങ്കിലും പിഴവുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല. തെറ്റുള്ള പ്രസംഗം നിയമസഭയിൽ വിതരണം ചെയ്തതോടെ നാണക്കേടായി. തുടർന്നു നിയമ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും മെമ്മോ നൽകിയത്.

