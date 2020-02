ഗവർണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ പറയുന്നതു 'ഭംഗിയല്ലെന്ന്' മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഗവർണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു 'ഭംഗിയല്ലെന്ന്' മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ. ഗവർണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രമേയത്തിനു അനുമതി നിഷേധിച്ച കാര്യോപദേശക സമിതി റിപ്പോർട്ട് സഭയിൽ വച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

റിപ്പോർട്ട് വീണ്ടും കാര്യോപദേശക സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വിടണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം വോട്ടിനിട്ടു തള്ളി. ഗവർണറോടുള്ള സമീപനത്തിൽ സർക്കാരിന് ഇരട്ടമുഖമാണെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. ഗവർണർക്കെതിരെയുള്ള ചർച്ചകൾ സഭയിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്ന തരത്തിൽ കെ.കരുണാകരൻ, വയലാർ രവി, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, കെ.എം മാണി, എം.എം.ഹസൻ തുടങ്ങിയവർ വിവിധ സമ്മേളനങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചാണു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ വാളോങ്ങിയത്.

English Summary: Chief Minister says not good asking to recall governor