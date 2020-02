ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് തുടർനടപടിക്ക്: നബാർഡ്

കണ്ണൂർ ∙ തുടർനടപടികൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണു സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിലെയും ജില്ലാ ബാങ്കുകളിലെയും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് റിസർവ് ബാങ്കിനും കേരള സർക്കാരിനും കൈമാറിയതെന്നു ദേശീയ കാർഷിക, ഗ്രാമീണ വികസന ബാങ്ക് (നബാർഡ്). സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിലും ജില്ലാ ബാങ്കുകളിലും നബാർഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണക്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നു കേരള സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടാൽ റിസർവ് ബാങ്കിനും സർക്കാരിനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ കണക്കിലെ വ്യത്യാസം സർക്കാർ ബോധപൂർവം ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

റിസർവ് ബാങ്ക്, നബാർഡ്, കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എന്നിവർ നൽകുന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണു സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കും ജില്ലാ ബാങ്കുകളും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ബാങ്കുകളിലെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടതു സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ മേൽനോട്ട നിയന്ത്രണാധികാര ബാങ്ക് എന്ന നിലയിൽ നബാർഡിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും നബാർഡ് അധികൃതർ വിശദീകരണക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Nabard says audit report given for further action