നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 2 പേർ സൗദിയിലേക്കു കടന്നു

കോഴിക്കോട് ∙ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന ചൈനയിൽ നിന്നു നാട്ടിലെത്തി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 2 പേർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കാതെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്കു പോയി. നഗരത്തിനു പുറത്തു കഴിയുന്ന ഇവരെ ദിവസവും ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചപ്പോഴാണ് സൗദിയിലേക്കു പോയതായി വീട്ടുകാർ അറിയിച്ചത്.



കേരളത്തിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച 3 പേരുടെയും നില തൃപ്തികരമാണ്. വീടുകളിലും ആശുപത്രിയിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന 2239 പേർക്ക് മാനസിക പിന്തുണ നൽകാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ടെലികൗൺസലിങ് തുടങ്ങി. ചികിത്സയും മരുന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ലഭ്യമാക്കുമെന്നു മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ അറിയിച്ചു.

പഠന, വിനോദയാത്ര റദ്ദാക്കാൻ ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഠന, വിനോദ യാത്രകൾ മാർച്ച് 31 വരെയോ ഇനിയൊരു നിർദേശമുണ്ടാകുന്നത് വരെയോ റദ്ദാക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗമാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

മൂന്നാമത്തെയാൾ വന്നത് മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ

കാസർകോട് ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച 3 പേരിൽ തൃശൂരിലും ആലപ്പുഴയിലുമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ 24ന് ഒരേ വിമാനത്തിലും കാസർകോട്ടെ വിദ്യാർഥി 27നു മറ്റൊരു വിമാനത്തിലും കേരളത്തിലെത്തിയവരാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. വൈറസ് പ്രഭവകേന്ദ്രമായ വുഹാനിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളാണ് മൂവരും.

English summary: Corona; 2 under observation in Kerala travelled to Saudi