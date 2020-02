പൗരാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് ബോധം വേണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ തടവുകാർ ഉൾപ്പെടെ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചു പൊലീസ് ബോധവാന്മാരാകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചതായി ഹൈക്കോടതി. രാജ്യത്തു നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ പരാതിക്കാർ, പ്രതികൾ, സാക്ഷികൾ, അഭിഭാഷകർ എന്നിവരോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പൊലീസിനു പരിശീലനം ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.



വടകര കോടതിയിലുള്ള കേസിനെതിരെ അഭിഭാഷകനായ പ്രശാന്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജി അനുവദിച്ചാണു ജസ്റ്റിസ് പി. ബി. സുരേഷ്കുമാറിന്റെ ഉത്തരവ്. ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന തടവുപുള്ളിയോട് അഭിഭാഷകൻ പലതവണ തവണ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു എസ്കോർട്ട് വന്ന വനിതാ പൊലീസ് തടഞ്ഞെന്നും അഭിഭാഷകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് പിന്നീട് അവസരം നൽകിയപ്പോൾ ഔദാര്യം വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ് പൊലീസിനെ തള്ളിമാറ്റി ഹർജിക്കാരൻ പോയെന്നും ആരോപിച്ചാണു കേസ്.

നിയമസഹായം വേണ്ടവരോടു സംസാരിക്കാൻ ഉചിതമായ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തടവുപുള്ളിയെ പിന്തുടർന്നതു ശരിയല്ലെങ്കിലും പൊലീസിന്റെ നടപടി ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

തന്റെ കക്ഷിയായ തടവുപുള്ളിയോടു സംസാരിക്കാൻ അഭിഭാഷകനെ അനുവദിക്കാതിരുന്നതു ശരിയല്ല. ഇത്തരം സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കുകയും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്ത പൊലീസ് ഓഫിസറുടെ നടപടിയും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല.

പരാതിക്കാരി യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയും താനൊരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെന്ന ഭാവം മാറ്റിവച്ചും പെരുമാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഭവം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. പൊലീസ് സേനയുടെയും ജുഡീഷ്യറിയുടെയും വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കേസിലുൾപ്പെട്ട ആരോപണം ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും കുറ്റകരമായ ബലപ്രയോഗം കാണാനാവില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, കേസ് നടപടികൾ റദ്ദാക്കി.

English summary: Police to have aware about citizens right; Kerala HC