സ്കൂൾ ബസിൽനിന്ന് വീണ വിദ്യാർഥി പിൻചക്രം കയറി മരിച്ചു

കൊളത്തൂർ (മലപ്പുറം) ∙ സ്കൂൾ ബസിൽനിന്നു തെറിച്ചുവീണ മൂന്നാം ക്ലാസുകാരൻ അതേ ബസിന്റെ ചക്രം കയറി മരിച്ചു. കൂട്ടിലങ്ങാടി മുഞ്ഞക്കുളം മദ്രസയ്‌ക്കു സമീപം താമസിക്കുന്ന കക്കാട്ട് ഷാനവാസിന്റെ മകൻ ഫർസീൻ അഹ്‌മദ് (9) ആണ് മരിച്ചത്.



കുറുവ എയു‌പി സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിയായ ഫർസീൻ, സമൂസപ്പടിയിലെ മാതാവിന്റെ വീടിനു സമീപത്തുനിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് അപകടം. നിറയെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്ന ബസിൽ വാതിൽപടിയിലായിരുന്നു ഫർസീൻ. കയറി അധികം വൈകാതെ ബാഗിൽ കൊളുത്തി ബസിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു. പുറത്തേക്കു തെറിച്ചുവീണ ഫർസീന്റെ ദേഹത്ത് പിൻചക്രം കയറിയാണ് അപകടം. ഉടൻ തന്നെ മലപ്പുറം സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

മാതാവ് പഞ്ചിളി ഷമീമ ഇതേ സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ്. ഷമീമ പ്രസവാവധിക്ക് പഴമള്ളൂർ സമൂസപ്പടിയിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലായതിനാലാണ് ഫർസീൻ അഹ്‌മദ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്കൂൾ ബസിൽ പോകുന്നത്. കൂട്ടിലങ്ങാടി കടൂപ്പുറം ജുമാ മസ്‍ജിദിൽ കബറടക്കി. പിതാവ് കക്കാട്ട് ഷാനവാസ് ദുബായിൽ ഫാർമസിസ്റ്റാണ്. സഹോദരങ്ങൾ: ഫർഹാൻ അഹ്‌മദ്, ആഷിഖ് അഹ്‌മദ്.

ബസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കും അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിച്ചതിനും കൊളത്തൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വിശദ അന്വേഷണം നടത്താൻ തൃശൂർ ഡപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു.

English summary: Student dies after falling off school bus in Malappuram