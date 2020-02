കൊറോണ വ്യാജ പ്രചാരണം; 2 പേർക്കെതിരെ കൂടി കേസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 2321 പേർ വീടുകളിലും 100 പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നു മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ. ഇന്നലെ പുതുതായി 192 പേരെയാണു നീരിക്ഷണത്തിലാക്കിയത്. വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച 3 പേരുടെയും ആരോഗ്യാവസ്ഥ തൃപ്തികരമാണ്. വൈറസ് ബാധ തടയാൻ കേരളം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ പിന്തുടരാൻ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ഇതുവരെ 190 പേരുടെ സ്രവ സാംപിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. 100 എണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആണ്; 3 പേർക്കു രോഗമുണ്ട്. 87 ഫലം വരാനുണ്ട്. വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി അടുത്തിടപഴകിയവരെ എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്തി. തൃശൂരിൽ 82 പേരുടെയും ആലപ്പുഴയിൽ 51 പേരുടെയും കാസർകോട് 29 പേരുടെയും പട്ടിക തയാറാക്കി.

ഇതിൽ വൈറസ് ബാധയുള്ളവരുമായി കൂടുതൽ അടുത്തിടപഴകിയത് 87 പേരാണ്. വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയ 2 പേർക്കെതിരെ ഇന്നലെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതോടെ 7 പേർക്കെതിരെയാണു കേസ് എടുത്തത്.

∙ കൊറോണ വൈറസ് സംശയത്തെത്തുടർന്നു വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ബന്ധുക്കൾ 28 ദിവസം പുറത്തുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാൻ പാടില്ല. ആ വീടുകളിലെ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോകരുത്. ജോലിക്കു പോകുന്നവരും 28 ദിവസം വീട്ടിൽ തുടരണം. നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരിൽ വിദേശത്തു ജോലി ഉള്ളവർ അവിടേക്കു മടങ്ങരുത്.

ആരെയെങ്കിലും പുറത്ത് കണ്ടാൽ അസ്വസ്ഥത കാണിക്കേണ്ടതില്ല. നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചാൽ കൊറോണ പകരില്ല. - മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കൊറോണ പ്രചാരണം ടൂറിസത്തെ ബാധിച്ചു:മന്ത്രി കടകംപള്ളി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കൊറോണ ഭീതി മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടേറെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഫെബ്രുവരി– മാർച്ച് മാസങ്ങളിലെ ബുക്കിങ്ങുകൾ റദ്ദായതായി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

നിപ്പ വന്നപ്പോൾ സമാനമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ, രോഗബാധ തുടങ്ങിയ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രചാരണ കോലാഹലങ്ങൾ ടൂറിസം രംഗത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English summary: Two arrested for spreading fake news on coronavirus in Kerala