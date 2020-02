പാലാരിവട്ടം മേൽപാലം; ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന് എതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഗവർണറുടെ അനുമതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പാലാരിവട്ടം മേൽപാലം അഴിമതിക്കേസിൽ മുൻമന്ത്രി വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ വിജിലൻസിനു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അനുമതി നൽകി. മുൻമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടി സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷമാണു ഗവർണറുടെ തീരുമാനം. ഗവർണറുടെ അംഗീകാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകി ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി.



ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടി വിജിലൻസ് ഒക്ടോബർ 2നാണു സർക്കാരിനു കത്തു നൽകിയത്. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണെങ്കിൽ, പൊതുപ്രവർത്തകനെതിരെ അന്വേഷണത്തിനു സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വേണം. ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഈ അപേക്ഷ തുടർനടപടികൾക്കായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നൽകി. തുടർന്ന് അഴിമതിനിരോധന നിയമം 17എ പ്രകാരമാണു സർക്കാർ ഗവർണറുടെ അനുമതി തേടിയത്.

അപേക്ഷയിൽ കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങളോ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളോ ഇല്ലെന്നു കാണിച്ചു ഗവർണർ സർക്കാരിനോടു വിശദീകരണം തേടി. തുടർന്നു കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഗവർണർക്കു വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്റെ ഉൾപ്പെടെ നിയമോപദേശം തേടിയാണു ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയത്. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിയാണു നൽകിയതെന്നു പ്രചാരണമുണ്ടായെങ്കിലും ശരിയല്ലെന്നു രാജ്ഭവൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

പാലാരിവട്ടം: വിജിലൻസിന് മുന്നിലെ വഴികൾ

കൊച്ചി∙ വിജിലൻസ് നിയമഭേദഗതിയെ തുടർന്നാണ് അഴിമതിയാരോപണത്തിൽ പൊതുസേവകർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ വിജിലൻസിനു സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുമതി ആവശ്യമായി വന്നത്. പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമാണത്തിലെ അഴിമതിക്കേസിൽ മുൻമന്ത്രിയും നിലവിൽ എംഎൽഎയുമായ വി.കെ.ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയതോടെ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു മുന്നിൽ മൂന്നു സാധ്യതകളാണു തെളിയുന്നത്.

ഒന്ന്, ആദ്യം അന്വേഷണം നടത്തി ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞു കുറ്റക്കാരനെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ കേസിൽ പ്രതിചേർക്കാം. രണ്ട്, അന്വേഷണാനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെ പ്രതിചേർത്ത ശേഷം അന്വേഷണം നടത്താം. അന്വേഷണത്തിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞു കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാം.

മൂന്ന്, അന്വേഷണത്തിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കുറ്റക്കാരനെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ കുറ്റപത്രത്തിൽ പ്രതി ചേർക്കാം. എന്നാൽ കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും മുൻപ് വീണ്ടും സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചു വിചാരണാനുമതി വാങ്ങണം.

ആർഡിഎസ് കമ്പനിയുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി പിന്നീട് പരിഗണിക്കും

കൊച്ചി∙ പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൽ ഭാരപരിശോധനയ്ക്കു വിദഗ്ധ ഏജൻസിയെ നിയമിക്കണമെന്ന ആർഡിഎസ് കമ്പനിയുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി പിന്നീടു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. ഭാരപരിശോധന നടത്തണമെന്ന മുൻ ഉത്തരവിനെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ സുപ്രീംകോടതി 7ലേക്കു മാറ്റിയതു പരിഗണിച്ചാണു നടപടി.

ഭാരപരിശോധനയ്ക്കു നിർദേശിച്ച് 2 മാസമായിട്ടും നടപടിയില്ലെന്നും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ പോലും കടത്തിവിടാതെ പാലം അടച്ചിട്ടു ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചാണു ഹർജി. കോടതി പറഞ്ഞിട്ടും ഭാരപരിശോധന നടത്താതെ ജനങ്ങളുടെ ചെലവിൽ പാലം പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ നോക്കുന്നതു ധൂർത്താണെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു.

‘എനിക്കു മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ഏതന്വേഷണത്തെയും നേരിടാൻ തയാറാണ്. പൂർണമായി സഹകരിക്കും.’

വി.കെ.ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ്

‘കേസിൽ ഭരണഘടനാപരമായ കടമ നിറവേറ്റും.’

ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ

English summary: Ebrahim Kunju to be prosecuted over Palarivattom flyover case