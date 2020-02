ബസിൽനിന്ന് തെറിച്ചുവീണ് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

വൈത്തിരി (വയനാട്) ∙ വാതിൽ അടയ്ക്കാതെ മുന്നോട്ടെടുത്ത കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ നിന്നു തെറിച്ചുവീണ് വീട്ടമ്മയ്ക്കു ഗുരുതര പരുക്ക്. വൈത്തിരി തളിമല കോളനിയിലെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ശ്രീവള്ളിക്കാണ്(54) പരുക്കേറ്റത്. ഇന്നലെ രാവിലെ 11ന് വൈത്തിരി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നു യാത്രക്കാരെ കയറ്റി ബസ് ദേശീയപാതയിലേക്കു കടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം.



കോഴിക്കോട്ടേക്കു പോകാനായി വൈത്തിരിയിൽ നിന്നാണ് ശ്രീവള്ളി ബസിൽ കയറിയത്. ഉള്ളിലേക്കു കയറുന്നതിനു മുൻപേ പെട്ടെന്നു ബസ് മുന്നോട്ടെടുത്തപ്പോൾ പിൻവാതിലിനോടു ചേർന്ന പടിയിൽ നിന്നു ശ്രീവള്ളി റോഡിലേക്കു തെറിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെയെത്തിയ സ്വകാര്യ ബസിലെ ഡ്രൈവർ വണ്ടി നിർത്തിയതിനാലാണ് ദുരന്തം ഒഴിവായത്. തലയ്ക്കു ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ ശ്രീവള്ളിയെ ആദ്യം വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചു.

ബസ് വൈത്തിരി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മൈസൂരുവിൽനിന്നു കോഴിക്കോട്ടേക്കു പോകുകയായിരുന്നു ബസ്. ഡ്രൈവർക്കും കണ്ടക്ടർക്കുമെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്ന് വൈത്തിരി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടായതായി മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ബസിന്റെ ഓട്ടമാറ്റിക് വാതിലുകൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഇരുവരുടെയും ലൈസൻസുകൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നടപടികൾ തുടങ്ങിയെന്ന് ആർടിഒ എം.പി. ജയിംസ് അറിയിച്ചു.

‘അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.’

മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ

