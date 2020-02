എൻപിആർ ബന്ധിപ്പിച്ച സെൻസസ് കേരളത്തിൽ നടത്തില്ല: പിണറായി

തിരുവനന്തപുര∙ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററുമായി (എൻപിആർ) ബന്ധപ്പെട്ട എന്യൂമറേഷൻ കേരളത്തിൽ നടക്കില്ലെന്നു നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സെൻസസ് നടപടികൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുമോ എന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണെന്നു പ്രതിപക്ഷം. ഭരണ–പ്രതിപക്ഷ ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിൽ പ്രതിപക്ഷം സഭ വിട്ടു.

എൻപിആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ സെൻസസിന്റെ ഭാഗമായി വരില്ലെന്നും അനാവശ്യ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കാനാണു പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. വിവിധ ഉത്തരവുകൾ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിപക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥതല യോഗം വിളിച്ച് ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരിശോധിക്കാമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചുവെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം തൃപ്തരായില്ല. വ്യക്തത ഉണ്ടാകുംവരെ സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിറ്ററുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു സഹായകരമായ രീതിയിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതാണു സെൻസസെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെ.എം.ഷാജിയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി തേടിയത്. നിലവിലെ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററിന്റെ പുതുക്കലാകും സെൻസസ് വിവര ശേഖരണമെന്നു ഷാജി പറഞ്ഞു. സ്‌റ്റേ ചെയ്ത വിവരം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചെന്നു സർക്കാർ പറയുമ്പോൾ സെൻസസ് മാത്രമേ നടക്കൂ എന്നതിനു കേന്ദ്രം തിരിച്ച് എന്ത് ഉറപ്പാണു നൽകിയതെന്നുകൂടി പറയണം.

പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിലേക്കു നയിക്കുന്ന ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററിനുള്ള കണക്കെടുപ്പ് നടത്തില്ലെന്നു സംസ്ഥാനം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരമില്ല. നിർത്തി വയ്ക്കാനേ കഴിയൂ. അതു കേരളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററിനുളള വിവരശേഖരണം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകില്ലെന്നു കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. കലക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കു വ്യക്തമായ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മുസ്‌ലിം വിഷയമായി എടുത്തുവെന്ന ഷാജിയുടെ ആരോപണം വേറെ ചില അജണ്ടകളുടെ ഭാഗമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി.

‘അത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെയും ആശയം’

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സർക്കാരുമായി ചേർന്നു യോജിച്ച സമരത്തിനു മുൻകൈ എടുത്തതു മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും മുസ്‌ലിം ലീഗ് അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽസെക്രട്ടറി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമാണെന്നു സഭയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല.

എസ്ഡിപിഐ അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അത്തരം വിഭാഗങ്ങൾക്കു മുതലെടുപ്പിനുള്ള അവസരമൊരുക്കരുതെന്ന താൽപര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിർദേശം അവർ തന്റെ മുന്നിൽ വച്ചത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പൊതു നിർദ്ദേശമായി അത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉടൻ അംഗീകരിച്ചു. സംയുക്ത സമര നീക്കത്തെ യുഡിഎഫ് പൊളിച്ചുവെന്ന സൂചന പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയതിനു മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ചെന്നിത്തല.

English summary: Opposition walks out from Kerala assembly on NPR