ന്യായവില രണ്ടു മടങ്ങായിട്ടും വരുമാനത്തിൽ വർധന കുറവ്

തിരുവനന്തപുരം∙ ന്യായവിലയിൽ 10 വർഷം കൊണ്ട് 200 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായിട്ടും വരുമാനം ആനുപാതികമായി വർധിക്കുന്നില്ല. സംസ്ഥാനത്തു ന്യായവില കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കാത്ത ഒട്ടേറെ സർവേ നമ്പറുകൾ ഉള്ളതാണു കാരണം. ഇത്തരം അപാകതകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സർവേ നമ്പറുകൾ,സബ് റജിസ്ട്രാർ തലത്തിൽ പരിശോധിച്ചു റജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇനിയും റവന്യു അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ന്യായവില നിശ്ചയിച്ച് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം നടത്തുന്നത് റവന്യു ഡിവിഷനൽ ഓഫിസർമാരാണ്.ന്യായവിലയും വിപണി വിലയും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുള്ള ഭൂമി ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തു വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട്.

ചില സർവേ നമ്പറുകളിൽ ന്യായവില വിപണി വിലയേക്കാൾ ഏറെ ഉയർത്തി നിശ്ചയിച്ചെന്ന ആക്ഷേപങ്ങളും 2010ൽ ഈ രീതി നിലവിൽ വന്നതു മുതലുണ്ട്.ഭൂമിയുടെ തരം നോക്കി ന്യായവില നിശ്ചയിക്കാത്തതും വരുമാന ചോർച്ചയ്ക്കു കാരണം. നിലം എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭൂമി തരംമാറ്റി പുരയിടമാക്കിയിട്ടും നിലത്തിന്റെ ന്യായവില തുടരുന്ന കേസുകളുണ്ട്. പുരയിടത്തിനു നിലത്തെക്കാൾ കൂടിയ ന്യായവിലയാണു നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. മലയോര മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്യാത്ത തോട്ടം ഭൂമികൾ തുണ്ടു ഭൂമികളായി വിൽക്കുന്നതിൽ, തോട്ടഭൂമിയുടെ വില ആധാരമാക്കി സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നതു കൊണ്ടു വരുമാനനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതു നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വിട്ടുപോയ സർവേ നമ്പറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചും ഭൂമിയുടെ തരം ഏതാണെന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയും ന്യായവില നിശ്ചയിച്ചാൽ തന്നെ മൂന്നിരട്ടി വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതായി റജിസ്ട്രേഷൻ, റവന്യു മേഖലയിലുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാതെ ഭൂമി ഇടപാടിന്റെ സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടി വർധിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ടു കാര്യമായ ഗുണങ്ങളില്ല.

ന്യായവിലയുടെ വർധന

എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 2010ലാണ് ന്യായവില ആദ്യമായി നിശ്ചയിച്ചത്. പിന്നീടു യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 2014 നവംബറിൽ 50% വർധിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 2018ലും 2019ലും ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിലുമായി യഥാക്രമം 10% വീതം വർധന വരുത്തി. 50% വർധിപ്പിച്ചപ്പോൾ 150% വർധനയാണു ഫലത്തിൽ ന്യായവിലയിൽ ഉണ്ടായത്. വീണ്ടും 10% കൂട്ടിയപ്പോൾ അത് 165% ആയി. തുടർന്നു 10% 2018ൽ വർധിപ്പിച്ചപ്പോൾ 181.5% കൂടി. പുതിയ ബജറ്റിൽ 10% കൂടി വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ 199.65% ആയി വർധന മാറുന്നു. ഫലത്തിൽ 200% വർധന.

ലൊക്കേഷൻ മാപ് ഫീസ്: ഭൂവുടമകൾക്ക് ഇരട്ടിച്ചെലവ് ?

തിരുവനന്തപുരം∙ വില്ലേജ് ഓഫിസുകളിൽ നിന്നു നൽകുന്ന ലൊക്കേഷൻ മാപ്പിനു ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതു ഭൂവുടമകൾക്ക് ഇരട്ടിച്ചെലവുണ്ടാക്കുമെന്ന് പരാതി. നിലവിൽ ലൊക്കേഷൻ മാപ് സൗജന്യമാണെങ്കിലും ഇതിനായി സ്ഥലപരിശോധന നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ‘ചെലവ്’ വഹിക്കുന്നതു ഭൂവുടമകളാണ്.ഫീസ് വരുന്നതോടെ ഈ അനൗദ്യോഗിക ‘ചെലവ്’ ഇല്ലാതാകുമോയെന്നു പറയാനാവില്ല. 200 രൂപയാണു സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഫീസ്.

ഒരു പ്രത്യേക ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗം നിശ്ചിത സ്കെയിലിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നൽകുന്നതാണു ലൊക്കേഷൻ മാപ്. അപേക്ഷാ വസ്തുവിനു സമീപമുള്ള പ്രധാന ജംക്‌ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു റോഡ് മാർഗം വസ്തുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വഴി രേഖപ്പെടുത്തി നൽകുകയാണു ചെയ്യുക. വായ്പകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കുകളാണു പ്രധാനമായും ലൊക്കേഷൻ മാപ് ആവശ്യപ്പെടുക. വീട് നിർമാണം സംബന്ധിച്ചു പഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിലും ഇത് ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം, ലൊക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു ഫീസ് ഇല്ല. കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനു യോഗ്യമായ ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള മാർ‍ഗം വാക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രമാണിത്.

