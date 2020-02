കേരള, മംഗള എക്സ്പ്രസ് മൂന്ന് ദിവസം ഓടില്ല

പാലക്കാട് ∙ കേരളവും ന്യൂഡൽഹിയുമായുള്ള റെയിൽ ബന്ധം മൂന്നു ദിവസം പൂർണമായും മുടങ്ങും. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കേരള എക്സ്പ്രസും എറണാകുളത്തുനിന്നുള്ള മംഗള ലക്ഷദ്വീപ് എക്സ്പ്രസും 23, 24, 25 തീയതികളിൽ റദ്ദാക്കി. ഇവ റദ്ദാക്കിയതിനാൽ 26, 27, 28 തീയതികളിൽ കേരളത്തിലേക്കുള്ള കേരള, മംഗള എക്സ്പ്രസുകളും മുടങ്ങും.

ഇവയ്ക്കു പുറമേ, 26നു കൊച്ചുവേളിയിൽനിന്നു ചണ്ഡിഗഡിലേക്കും 29നു തിരിച്ചും സർവീസ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന കേരള സമ്പർക്കക്രാന്തി എക്സ്പ്രസ്, 28നു കൊച്ചുവേളിയിൽനിന്നു ഡെറാഡൂണിലേക്കും മാർച്ച് 3നു തിരിച്ചും ഓടേണ്ട കൊച്ചുവേളി– ഡെറാഡൂൺ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയും റദ്ദാക്കി. 28നു തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കേരള എക്സ്പ്രസും 29, മാർച്ച് 1 തീയതികളിൽ ഡൽഹിയിൽനിന്നു മടങ്ങുന്ന കേരള എക്സ്പ്രസും ആഗ്ര കന്റോൺമെന്റ്, ഗാസിയാബാദ് വഴി തിരിച്ചുവിടാനും തീരുമാനിച്ചു.

മഥുര – നിസാമുദ്ദീൻ സെക്ടറിലെ ഫരീദാബാദിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാലാണു ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയത്. സാധാരണ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലാതെ കേരള എക്സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കാറില്ല. 4 മാസം മുൻപു വരെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത സാധാരണക്കാർക്കു യാത്ര ദുരിതമാകും. 3 ദിവസങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തോളം യാത്രക്കാരെയെങ്കിലും ഇതു ബാധിക്കും.

