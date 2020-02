യുവാക്കൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കൾക്കു ജോലി തേടി പുറത്തേക്കു പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഇനി ഉണ്ടാവില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആഗോള കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ തയാറെടുക്കുകയാണ്. യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് യുവാക്കൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി നാട്ടിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും അഡീഷനൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാമും (അസാപ്) ചേർന്നു സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഫഷനൽ വിദ്യാർഥി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സംസ്ഥാനത്തെ നാനൂറോളം പ്രഫഷനൽ കോളജുകളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടായിരത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികളാണു സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. 12 വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലായി തിരിഞ്ഞുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഒടുവിൽ വിദ്യാർഥികൾ തയാറാക്കിയ ആശയങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഓരോ മേഖലയിലെയും ശ്രദ്ധേയരായ വ്യക്തികൾ മെന്റർമാരായി ചർച്ചകളിൽ വിദ്യാർഥികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി.

നവകേരള സൃഷ്ടിക്കും സർവതല സ്പർശിയായ വികസനത്തിനും യുവാക്കളുടെ സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാനായി 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 3.40 ലക്ഷം അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സന്നദ്ധ സേന രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. റിക്രൂട്മെന്റ് നടത്തി ഇവർക്കു പരിശീലനം നൽകും. ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതിയിൽ യുവ എൻജിനീയർമാരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണം. ഭവനരഹിതരെ സഹായിക്കാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായല്ലാതെ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ യുവാക്കൾ തയാറാകണം.

മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫരീദാബാദ് ട്രാൻസ്‌ലേഷനൽ ഹെൽത്ത് സയൻസ് ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ടിഎച്ച്എസ്ടിഐ) എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പ്രഫ. ഗഗൻദീപ് കാങ്, കെഇഎഫ് ഹോൾഡിങ്സ് സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ ഇ.കെ. ഫൈസൽ എന്നിവർ വിദ്യാർഥികളുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. ഉഷ ടൈറ്റസ്, അസാപ് സിഇഒ ‍ഡോ. വീണാ എൻ. മാധവൻ, കൊച്ചി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. കെ.എൻ. മധുസൂദനൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

