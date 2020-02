അമ്പലപ്പുഴയിൽ 3 വയസ്സുകാരന് അതിക്രൂര മർദനം

അമ്പലപ്പുഴ (ആലപ്പുഴ) ∙ അമ്മയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്നയാളുടെ ക്രൂരമർദനമേറ്റ് 3 വയസ്സുകാരനു ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. അവശനായ കുട്ടിയെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടികളുടെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയുടെ അമ്മയെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യുവാവിനെയും അമ്പലപ്പുഴ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാക്കാഴം സ്വദേശിയാണ് യുവാവ്.

കുട്ടിയുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ മുറിവുണ്ട്. വയർ വീർത്ത നിലയിലാണ്. കൈകാലുകളിലും ശരീരത്തിനു പിന്നിലും മർദനത്തിന്റെ പാടുണ്ട്. ജനപ്രതിനിധികൾ വീട്ടിലെത്തി വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവ് കടലിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നു പിടികൂടി.

3 മാസമായി കുട്ടി ക്രൂരതകൾക്ക് ഇരയാകുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ അമ്മയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു മർദനമെന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ തെളിഞ്ഞതായും പറയുന്നു. യുവാവ് കുഞ്ഞിനെ ചവിട്ടുന്നതു പതിവായിരുന്നു. ചവിട്ടേറ്റാണു കുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽ നീരുവച്ചതെന്നു പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു.

നിലത്തു തള്ളിയിട്ടതിനെ തുടർന്നു താടിയിൽ മുറിവും വലതു കാലിനു വൈകല്യവുമുണ്ടായി. തുടർച്ചയായി മർദനമേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നു കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞു.

കാലിൽ നീരുമായി കുട്ടിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മ മെഡി. കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. നിലത്തു വീണെന്നാണു ഡോക്ടർമാരോടു പറഞ്ഞത്. വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടാതെ അവർ കുട്ടിയെ അന്നു തിരികെ കൊണ്ടുപോയി.

യുവതിയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിൽ 2 കുട്ടികളുണ്ട്. പിന്നീട്, അമ്പലപ്പുഴ കോമന സ്വദേശിക്കൊപ്പം ഇവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ ബന്ധത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിക്കാണു മർദനമേറ്റത്.

ആൾതാമസമില്ലാതിരുന്ന വീട്ടിൽ ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് അറസ്റ്റിലായ യുവാവിനോടൊപ്പം യുവതി താമസം തുടങ്ങിയത്. കുട്ടിയെ വകവരുത്തുകയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ഉദ്ദേശ്യമെന്നു കരുതുന്നതായി പൊലീസും നാട്ടുകാരും പറയുന്നു.

കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ കണ്ട തൊഴിലുറപ്പു തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരുമാണു വിവരം പുറത്തറിയിച്ചത്. കുട്ടി അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ഡോക്ടർമാർ‌ അറിയിച്ചു. സംരക്ഷണം ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഏറ്റെടുത്തു. കുട്ടിയുടെ അമ്മയെയും യുവാവിനെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

English Summary:Brutality against three old child