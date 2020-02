കുട്ടനാട് സീറ്റ്: വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലെന്ന് ജോസഫ്

കൊച്ചി ∙ കുട്ടനാട് സീറ്റിൽ ജോസ് കെ.മാണിക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും അക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറല്ലെന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ജോസഫ് വിഭാഗം ചെയർ‍മാൻ പി.ജെ.ജോസഫ്. കുട്ടനാട്ടിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മത്സരിക്കും. തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാർട്ടി തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

താൻ ഉൾപ്പെടുന്നതാണു യഥാർഥ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ജോസഫ്, ജനാധിപത്യപരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആരുമായും സഹകരിക്കാനും ഒന്നിച്ചുപോകാനും തയാറാണ് എന്നു പറഞ്ഞു. നിലവിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയുമായി ലയന ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല. ജേക്കബ് വിഭാഗവുമായുള്ള ലയനകാര്യം ആ പാർട്ടിയിൽ കൂടി ചർച്ച ചെയ്തശേഷമേ തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ.

കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അടുത്ത മാസം എല്ലാ ജില്ലകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു കർഷക ലോങ് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമാപന സമ്മേളനം കോട്ടയത്തു നടത്തും. തീയതി സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിനു ശേഷം തീരുമാനിക്കും.

