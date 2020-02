ജോസഫ് വിഭാഗവുമായി ലയിക്കില്ല: അനൂപ് ജേക്കബ്

കോട്ടയം/ കൊച്ചി ∙ കേരള കോൺഗ്രസ് എം (ജോസഫ്) വിഭാഗവുമായി ലയിക്കേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചതായി കേരള കോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ്) പാർട്ടി ലീഡർ അനൂപ് ജേക്കബ് എംഎൽഎ. പാർട്ടി ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിനു ശേഷമാണ് അനൂപ് ജേക്കബ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

പാർട്ടി പിളർന്നിട്ടില്ല. ലയനം വേണ്ടെന്നാണു തീരുമാനം. ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകും. ചെയർമാൻ ജോണി നെല്ലൂർ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കണം– അനൂപ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ ജോണി നെല്ലൂർ പങ്കെടുത്തില്ല. ഇതോടെ ജോസഫ് വിഭാഗവുമായുള്ള ലയനത്തിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടി പിളർപ്പിലേക്കു നീങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായി. 21ന് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും പ്രത്യേക സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിച്ചു. 21ന് ജോണി നെല്ലൂർ കോട്ടയം കെ.പി.എസ്.മേനോൻ ഹാളിലും അനൂപ് ജേക്കബ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലുമാണു യോഗം ചേരുന്നത്.

അനൂപ് ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിൽ 11 സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും 10 ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും പങ്കെടുത്തു.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ അനൂപിനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ എറണാകുളം, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ ജോണി നെല്ലൂരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അവധിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയെന്ന് അനൂപ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.

70 അംഗ ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ 42 പേർ പങ്കെടുത്തു. 9 പേർ അവധിക്ക് അപേക്ഷ നൽകി– അനൂപ് പറഞ്ഞു. വൈസ് ചെയർപഴ്സനും ടി.എം. ജേക്കബിന്റെ ഭാര്യയുമായ ഡെയ്സി ജേക്കബും പങ്കെടുത്തു.

പാർട്ടിയിൽ പിളർപ്പ് എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം തെറ്റാണെന്നും ഒരേ മനസ്സോടെ കേരള കോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ്) മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും അനൂപ് ജേക്കബ് കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു. അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും സ്വാഭാവികമായും മുന്നോട്ടു വരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ 7നു കോട്ടയത്തു ചേർന്ന ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ലയനം എന്ന ആശയം അന്നേ തള്ളിയതാണ്– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

