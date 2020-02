തിരുവനന്തപുരം ∙അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദനം ആരോപിച്ചു മുൻ മന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാറിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം. ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയതോടെ ആഭ്യന്തര അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിറക്കിയത്.

പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്നു വിജിലൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച സർക്കാർ 1988ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം അനുസരിച്ചാണ് അനുമതി നൽകിയത്. എംപി, എംഎൽഎ, മന്ത്രി പദവികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു ശിവകുമാർ അനധികൃതമായി സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചെന്നാണു വിജിലൻസിനു ലഭിച്ച പരാതി. ജനപ്രതിനിധികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിനു സർക്കാർ അനുമതി വേണമെന്ന അഴിമതി നിരോധന നിയമം 17 (എ) വകുപ്പു പ്രകാരമാണു വിജിലൻസ് സർക്കാരിനോട് അനുമതി തേടിയത്.

മുൻപ് അന്വേഷിച്ചു തള്ളിയ പരാതിയാണെന്നും സർക്കാർ നീക്കം രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും വി.എസ്.ശിവകുമാർ എംഎൽഎ പ്രതികരിച്ചു. സിഎജി റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നു സർക്കാരും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പ്രതിക്കൂട്ടിലായപ്പോൾ ശ്രദ്ധതിരിക്കാനാണ് അന്വഷണത്തിലൂടെ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തോടു സഹകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേസിനെ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമ വഴിയിലും നേരിടുമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവു രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. 2019 ജനുവരി 20നു വിജിലൻസ് നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ ഇപ്പോൾ കേസെടുക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ തികഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും പറഞ്ഞു.

