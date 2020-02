ജയരാജിന്റെ നിയമനം: വിശദീകരണം നൽകാൻ സർക്കാരിന് കൂടുതൽ സമയം

കൊച്ചി ∙ സിപിഎം നേതാവും മുൻ എംപിയുമായ ടി.എൻ.സീമയുടെ ഭർത്താവു ജയരാജിനു സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സിഡിറ്റിൽ നിയമനം നൽകിയതു നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാരോപിച്ചുള്ള ഹർജിയിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ സർക്കാരിനു കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചു. ഹർജി വ്യാഴാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ജയരാജിനെ സിഡിറ്റിൽ ഡയറക്ടർ തസ്തികയിൽ നിയമിച്ചതിനെതിരെ ഇതേ സ്ഥാപനത്തിലെ ഇഗവേണൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഡിവിഷൻ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എം.ആർ. മോഹനചന്ദ്രൻ നൽകിയ ഹർജിയാണു ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഹർജിയിൽ സർക്കാരും സിഡിറ്റും വിശദീകരണം നൽകണമെന്നു നേരത്തെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ ഹർജി പരിഗണനയ്ക്കു വന്നപ്പോൾ സർക്കാർ കൂടുതൽ സമയം തേടുകയായിരുന്നു.

English Summary: More time for government to give explanation on Jayaraj's appointment