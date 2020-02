സഭാതർക്കം: കേസുകൾ തീർപ്പാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദേശം

ന്യൂഡൽഹി ∙ യാക്കോബായ – ഓർത്തഡോക്സ് സഭാതർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2017 ൽ കെ.എസ്.വർഗീസ് കേസിൽ നൽകിയ വിധി ബാധകമാകുന്ന കേസുകൾ 3 മാസത്തിനകം തീർപ്പാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വിചാരണക്കോടതികൾക്കു സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം. ഹൈക്കോടതിയും ഇതേ രീതിയിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

എറണാകുളം കണ്ടനാട് സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 6നു നൽകിയ ഉത്തരവിൽ കേസുകളുടെ പട്ടിക നൽകാൻ കോടതി സ്വമേധയാ ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രാറോടു നിർദേശിച്ചിരുന്നു. റജിസ്ട്രാർ 183 കേസുകളുടെ പട്ടിക നൽകി. ഇതിനു പുറമേ, 121 കേസുകളുടെ പട്ടിക ഓർത്തഡോക്സ് പക്ഷവും നൽകി. ഇതു പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് 2017 ലെ വിധി ബാധകമാകുന്ന കേസുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നു പരിശോധിച്ച് തീർപ്പാക്കാൻ വിചാരണക്കോടതികൾക്കും ഹൈക്കോടതിക്കുമുള്ള നിർദേശം.

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയിലെ പള്ളികൾ 1934 ലെ ഭരണഘടനപ്രകാരം ഏകീകൃത സംവിധാനത്തിൽ ഭരിക്കണമെന്നാണ് കെ.എസ്. വർഗീസ് കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചത്. കേസ് 3 മാസത്തിനുശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

