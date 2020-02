വുഹാനിൽ ചിറകുവിരിച്ചിറങ്ങിയ മാലാഖക്കൂട്ടം; ഇവർ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആകാശത്തു നിന്നെത്തിയ മാലാഖക്കൂട്ടമായിരുന്നു അവർ. കൊറോണ വൈറസിന്റെ (കോവിഡ്–19) പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ചൈനയിലെ വുഹാനിലേക്കു ചിറകുവിരിച്ചിറങ്ങി ഉറ്റവരെ കരുതലിലേക്കു റാഞ്ചിയെടുത്തവർ. എയർ ഇന്ത്യ സമീപകാലത്ത് നടത്തിയ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായ 68 ജീവനക്കാർ ഇന്നലെ രാജ്യത്തിന്റെ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഒപ്പിട്ട പ്രശംസാപത്രം സ്വീകരിച്ച സംഘത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി 3 പേരുമുണ്ട് – എയർഹോസ്റ്റസ് ശ്രീലത നായർ, എയർ ഇന്ത്യ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജർ ദേവദാസ് പിള്ള, ഇൻഫ്ലൈറ്റ് മാനേജർ പി.എൻ. മുരളീധരൻ.

ജനുവരി 31നും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനും ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള 2 വിമാനങ്ങളിലായി 647 പേരെയാണ് എയർ ഇന്ത്യ വുഹാനിൽനിന്നെത്തിച്ചത്. കുവൈത്ത് (1990), ലിബിയ (2011) എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുദ്ധമേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷിച്ചതടക്കം എയർ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ നടത്തിയ എല്ലാ സാഹസിക ദൗത്യങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തതിന്റെ അനുഭവസമ്പത്തുമായാണു മാവേലിക്കര സ്വദേശി ശ്രീലതയും കൊച്ചിക്കാരൻ മുരളീധരനും വുഹാനിലേക്കു പറന്നത്. കേരളത്തിൽ അവധിയിലായിരുന്ന ശ്രീലതയെ അടിയന്തരമായി വിളിക്കുകയായിരുന്നു. അച്ഛനെന്തിനാ അങ്ങോട്ടു പോകുന്നതെന്ന മകളുടെ ചോദ്യത്തിന്, നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നു മറുപടി നൽകി മുരളീധരനും ദൗത്യത്തിനിറങ്ങി. സുരക്ഷാകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ മികവ് കണക്കിലെടുത്താണ് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ ദേവദാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ശ്രീലതയും മുരളീധരനും ക്യാബിൻ ക്രൂവിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ദേവദാസിനു മാത്രം വുഹാൻ ടെർമിനലിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു.

English Summary: Nation honors crew of air india who rescues indians in china