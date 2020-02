ലോക കേരളസഭ: ഊണൊന്നിന് 1,900 രൂപ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തലസ്ഥാനത്ത് ജനുവരിയിൽ‌ നടന്ന ലോക കേരളസഭയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് സർക്കാർ വിളമ്പിയത് 1,900 രൂപയുടെ ഉച്ചയൂണ്. ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാതലിനായി 550 രൂപ വീതവും പലഹാരങ്ങൾക്കും ചായയ്ക്കുമായി 250 രൂപയുമാണു ചെലവ്. ജനുവരി 1 മുതൽ 3 വരെ സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ടാം ലോക കേരളസഭയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമായി സർക്കാർ ആകെ ചെലവിട്ടത് 83 ലക്ഷം രൂപ.

ആകെ 351 അംഗങ്ങളുള്ള സഭയിൽ യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങളായ 69 പേർ വിട്ടുനിന്നു. ബാക്കി 282 പേരാണുള്ളതെങ്കിലും ഉച്ചയൂണ് 700 പേരും അത്താഴവിരുന്ന് 600 പേരും കഴിച്ചെന്നാണു ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത കോവളം റാവിസ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള ബിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയെയാണ് ആദ്യം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അവർ പിൻവാങ്ങിയതോടെ റാവിസിനു നൽകി. ഹോട്ടലിലും നിയമസഭാ വളപ്പിലും പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം നിയമസഭയിലെ വിവിധ ഹാളുകളിലാണു വിളമ്പിയത്. ബിൽ ഇതിലും ഉയർന്നതായിരുന്നു. കുറവു വരുത്തിയാണ് 83 ലക്ഷം രൂപ ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗീകരിച്ചത്. ഭക്ഷണത്തിന് 59.82 ലക്ഷവും താമസത്തിന് 23.42 ലക്ഷവുമാണു ചെലവ്.

∙ ജനുവരി 1

ഡിന്നർ: 1700 രൂപ വീതം 250 പേർ

∙ ജനുവരി 2

പ്രാതൽ: 550 രൂപ വീതം 400 പേർ

ഉൗണ്: 1900 രൂപ വീതം 700 പേർ

ഡിന്നർ: 1700 രൂപ വീതം 600 പേർ

പലഹാരങ്ങൾ:

250 രൂപ വീതം 700 പേർ

∙ ജനുവരി 3

പ്രാതൽ: 550 രൂപ വീതം 400 പേർ

ഉൗണ്: 1900 രൂപ വീതം 700 പേർ

പലഹാരങ്ങൾ: 250 രൂപ വീതം 700 പേർ

English Summary: Rs 1900 for one lunch for Loka Kerala Sabha