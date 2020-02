രണ്ടാമൂഴം കേസ്: തുടർനടപടിക്ക് സ്റ്റേ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘രണ്ടാമൂഴം’ തിരക്കഥാ കേസിൽ കോഴിക്കോട് മുൻസിഫ് കോടതിയിലെ തുടർനടപടികൾ സുപ്രീം കോടതി 4 ആഴ്ചത്തേക്കു സ്റ്റേ ചെയ്തു.മധ്യസ്ഥത (ആർബിട്രേഷൻ) വേണോ സ്യൂട്ട് നിലനിൽക്കുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ 4 ആഴ്ചയ്ക്കുശേഷം പരിഗണിക്കാമെന്നു ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര അധ്യക്ഷയായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

‘രണ്ടാമൂഴം’ തിരക്കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ച് എം.ടി. വാസുദേവൻ നായരാണു വി.എ. ശ്രീകുമാർ മേനോനും നിർമാണ കമ്പനിക്കുമെതിരെ മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ അന്യായം ഫയൽ ചെയ്തത്. കരാർ റദ്ദായെന്ന പ്രഖ്യാപനവും അനുബന്ധ നടപടികളുമാണ് എംടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

എന്നാൽ, മധ്യസ്ഥത സാധ്യമാണോയെന്നു പരിശോധിക്കാൻ മുൻസിഫ് കോടതിയോട് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണു നിർമാണ കമ്പനിയും ശ്രീകുമാർ മേനോനും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജിക്കാർക്കുവേണ്ടി കെ.വി.വിശ്വനാഥനും ടി.ആർ.വെങ്കട്ടസുബ്രഹ്മണ്യവും കേവിയറ്റ് നൽകിയിരുന്ന എംടിക്കുവേണ്ടി വി.ഗിരി, ജയന്ത് മുത്തുരാജ്, ജയ്മോൻ ആൻഡ്രൂസ് എന്നിവരും ഹാജരായി.

