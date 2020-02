കോവിഡ്: 2 പേർ ആശുപത്രി വിട്ടു

തിരുവനന്തപുരം ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്ന 3 മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളിൽ 2 പേർ ആശുപത്രി വിട്ടു. കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ല ആശുപത്രിയിലും ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർഥികളാണു വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത്.

ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വിദ്യാർഥിനി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കഴിയുന്നു. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നു മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ അറിയിച്ചു. ഈ കുട്ടിയുടെ പരിശോധനാഫലം ഇന്നലെയും വന്നില്ല. തുടർച്ചയായി രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനാഫലം കൂടി നെഗറ്റീവ് ആയാലേ ആശുപത്രി വിടാനാകൂ.

നിലവിൽ 2246 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇവരിൽ 2233 പേർ വീടുകളിലും 13 പേർ ആശുപത്രികളിലും കഴിയുന്നു. 120 പേരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇതിനിടെ, വുഹാനിൽ നിന്നെത്തിച്ച് ഡൽഹിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശികളായ 2 വിദ്യാർഥികളെ രോഗബാധയില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നു നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കും.

English Summary: Two people who were under treatment for corona virus discharged