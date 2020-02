കെഎഎസ്: പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പകർത്തി?

കൊച്ചി ∙ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (കെഎഎസ്) പരീക്ഷയിലെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ 6 ചോദ്യങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാൻ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ നിന്നു കോപ്പിയടിച്ചതാണെന്ന ആരോപണവുമായി പി.ടി.തോമസ് എംഎൽഎ.



ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2001 ലെ പാക്കിസ്ഥാൻ സെൻട്രൽ സുപ്പീരിയർ സർവീസസ് (സിഎസ്എസ്) പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കെഎഎസ് പരീക്ഷയിൽ അതേപടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചോദ്യങ്ങൾ ചുവടെ:

∙ Which of the following is NOT one of the core values of Public Administration ?

A) Efficiency B) Equity C) Bureaucracy D) Effectiveness.

∙ Entropy is a law of nature in which all forms of organizations move towards ?

A) Disorganization and death B) Continuous improvement c) Growth and continuity D) Rebirth and emergency

∙ The process of transmitting the idea or thought into meaningful symbol is called:

A) Decoding B) Encoding C) Feedback D) Reception.

∙Which of the following violates the principle of Utility of Command?

A) Functional organization B) Bureaucratic organization C) Manufacturing organization D) Product organization.

∙ Which of the following is NOT a feature of good governance ?

a) Accountability B) Transparency C) Nepotism D) Rule of law.

∙ ''Leaders are born and not made'' is a perception based on:

A) Contingency Theory of Leadership B) Trait Theory of Leadership C) Fiedler's Model of Leadership D) Situational Leadership.

കഴമ്പില്ലാത്ത ആരോപണം: പിഎസ്‌സി ചെയർമാൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പാക്കിസ്ഥാൻ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയിൽ ആവർത്തിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നു പിഎസ്‌സി ചെയർമാൻ എം.കെ.സക്കീർ. സാർവദേശീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കാറുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ പ്രഗത്ഭർ ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണു കെഎഎസിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തയാറാക്കിയത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒരു ചോദ്യപേപ്പർ തയാറാക്കുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിനു പുസ്തകങ്ങളും ഗൈഡുകളും വെബ്‌സൈറ്റുകളുമായിരിക്കും ചോദ്യകർത്താവ് വിലയിരുത്തുക. അവയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന മികച്ച ചോദ്യങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കാം–എം.കെ.സക്കീർ പറഞ്ഞു.

English summary: Allegations against KAS exam