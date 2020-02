ഓഫിസറുടെ ജോലിഭാരം കുറയാൻ കാത്തിരിക്കൂ!

കോട്ടയം ∙ ഫാമിലി അംഗത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ വൈകുന്നത് മുട്ടമ്പലം വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെ അധിക ജോലിഭാരം മൂലമാണെന്ന് അപേക്ഷകനു തഹസിൽദാറുടെ മറുപടി. വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെ ‘അധിക ജോലിഭാരം’ കുറയ്ക്കുന്നതിനു നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മണർകാട് തണുങ്ങുംപതിക്കൽ റോബിൻ ഏബ്രഹാം റവന്യു അധികൃതർക്കും നിയമസഭാ പെറ്റീഷൻ കമ്മിറ്റിക്കും നിവേദനം നൽകി.

മാതാപിതാക്കളുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഫാമിലി അംഗത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് റോബിൻ രണ്ടുവർഷം മുൻപ് ഓൺലൈനായി വില്ലേജ് ഓഫിസർക്ക് അപേക്ഷ നൽകി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തഹസിൽദാർക്കും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകി.

ഇതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് സ്ഥലത്തു വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ജോലിഭാരം കാരണം കഴിയില്ലെന്നു കാണിച്ച് തഹസിൽദാർ രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകിയത്. ഇപ്പോഴും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനായി റോബിൻ ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങുകയാണ്.

English Summary: Wait till officer's work load is over says thahasildar