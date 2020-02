ജയിലിൽ മരണം: സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ

ആലപ്പുഴ ∙ മാവേലിക്കര സ്പെഷൽ സബ്ജയിലിൽ റിമാൻഡ് പ്രതിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നു സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ. അന്വേഷണത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥതല വീഴ്ച കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നും ശുപാർശ.

തിരുവല്ലയിൽ ഇൻഷുറൻസ് തുക തട്ടിച്ചെന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കുമരകം സ്വദേശി എം.ജെ. ജേക്കബിന്റെ മരണമാണ് ദുരൂഹത ഉണർത്തിയത്. 2019 മാർച്ച് 21നാണു സംഭവം. വൈകിട്ട് ജയിലിൽ എത്തിച്ച ജേക്കബിനെ പിറ്റേന്നു രാവിലെ മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടത്. ​ആത്മഹത്യയാണെന്ന് ജയിൽ അധികൃതരും പൊലീസും പറ‍ഞ്ഞെങ്കിലും സഹതടവുകാർ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ മൊഴി നൽകി. അന്വേഷണം നടത്തിയ മജിസ്ട്രേട്ട് കൊലപാതകമാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നു റിപ്പോർട്ട് നൽകി.

മലയാള മനോരമ ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനു ജയി‍ൽ ഡിഐജി സന്തോഷ് കുമാ‍റിനെ നിയോഗിച്ചു. തുടർന്ന് മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സ്ഥലം മാറ്റി. ജേക്കബിന്റെ സഹോദരൻ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് അന്വേഷണം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിയെങ്കിലും മജിസ്റ്റീരിയൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനോ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനോ തൃപ്തികരമായ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു കമ്മിഷൻ വിലയിരുത്തി. തൂവാല വിഴുങ്ങി ജേക്കബ് സ്വയം ജീവനൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും റിപ്പോർട്ട് നിരാകരിച്ചു.

കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ച ജേക്കബിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് സിബിഐയോ ക്രൈംബാഞ്ചോ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ഡോ.ജി.സാമുവേൽ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കമ്മിഷൻ ജുഡീഷ്യൽ അംഗം പി.മോഹനദാസിന്റെ ഉത്തരവ്.

