കാഞ്ഞിരമറ്റം പള്ളിക്ക് 34ലെ ഭരണഘടന ബാധകം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ കാഞ്ഞിരമറ്റം സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് പള്ളിയിലെ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളും വസ്തുവകകളും മലങ്കരസഭയുടെ 1934ലെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ചു ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നു ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പി.എം.എ. മെത്രാപ്പൊലീത്തൻ കേസിലും കെ.എസ്.വർഗീസ് കേസിലും മലങ്കരസഭയിലെ പള്ളികളുടെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി അന്തിമ തീർപ്പുണ്ടാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ഹൈക്കോടതി നടപടി.

2003 ഒക്ടോബർ 13ലെ എറണാകുളം അഡീഷനൽ ജില്ലാ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാംഗങ്ങളായ കാഞ്ഞിരമറ്റം സ്വദേശി പാവു, സഖറിയാസ് മാർ അന്തോണിയോസ് എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ അനുവദിച്ചാണു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ഉത്തരവ്.

English Summary: Kanjramattom church to be governed under 1934 constitution says high court