കോതമംഗലം പള്ളിക്കേസ് തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും

കൊച്ചി∙ കോതമംഗലം മാർ തോമ ചെറിയപള്ളി ഏറ്റെടുത്തു കൈമാറണമെന്ന മുൻ ഉത്തരവിനെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. മുൻ ഉത്തരവു നടപ്പാക്കാതെ തരമില്ലെന്നു കോടതി വാദത്തിനിടെ പരാമർശിച്ചു. പള്ളിയും വസ്തുവകകളും ഏറ്റെടുത്തു കൈമാറാൻ സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു കാണിച്ചുള്ള അപ്പീൽ ജസ്റ്റിസ് എ.എം.ഷഫീഖ്, ജസ്റ്റിസ് മേരി ജോസഫ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണു പരിഗണിക്കുന്നത്.

പള്ളിയും സെമിത്തേരിയും ഇടവകക്കാരുടെ അചാരപരമായ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിലനിർത്തണമെന്ന ‘കെ.എസ്.വർഗീസ് കേസ്’ വിധിക്കു വിരുദ്ധമാണു 2019 ഡിസംബർ 3ലെ ഉത്തരവെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ വാദം. എന്നാൽ, സർക്കാർ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുകയാണെന്നും ഒരു കൂട്ടരെ അനുകൂലിക്കുകയാണെന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ഉത്തരവു നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ പറയുന്ന സ്കീം എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

