ലക്ഷംവീട് പോലെ ലൈഫ് പദ്ധതി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യില്ലെന്ന് തീരുമാനം

തിരുവനന്തപുരം∙ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷം വീട് ഭവനപദ്ധതി പോലെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ യു.വി.ജോസ്. ലക്ഷംവീട് പദ്ധതിയിൽ പെട്ടവരാണെന്ന പ്രസ്താവന അത്തരം കുടുംബങ്ങളെ വിവേചനത്തോടെ നോക്കിക്കാണാൻ ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ആ സാഹചര്യം ലൈഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഭൂരഹിതരും ഭവനരഹിതരുമായവർക്കായി 100 ഭവനസമുച്ചയങ്ങൾ നിർമിക്കും. ഇതിൽ 10 എണ്ണത്തിന്റെ ടെൻഡർ നടപടി ആരംഭിച്ചു. പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഉൽപന്നങ്ങൾ കൊണ്ട് 6 മാസത്തിനകം നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 44 ഭവന യൂണിറ്റുകൾ ഇപ്രകാരം നിർമിക്കാം. ഭവനസമുച്ചയങ്ങളിൽ താമസക്കാരുടെ അസോസിയേഷനുകളാകും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക.

‘ലൈഫ്’ പദ്ധതി പറ്റിപ്പെന്ന് ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം∙ ഭവനരഹിതരായ പാവപ്പെട്ടവരെ ‘ലൈഫ്’ പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ പറ്റിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ധൂർത്തിന്റെയും അഴിമതിയുടെയും പദ്ധതിയാണിതെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.

ഈ പദ്ധതി വഴി രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകിയെന്ന സർക്കാർ വാദം കളവാണ്. രണ്ടു ഘട്ടമായി നിർമിച്ചു നൽകിയന്നു പറയുന്ന ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം വീടുകളുടെ പണി ഈ സർക്കാർ വരുന്നതിനു മുൻപു തുടങ്ങിയതാണ്. അതു പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാർ ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല ലൈഫ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള 5 വർഷം 4,14,552 വീടുകൾ പണി തീർത്തിരുന്നു. ഈ സർക്കാർ അതിന്റെ പകുതി പോലും നിർമിച്ചിട്ടില്ല–അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Life project not to be branded