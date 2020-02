സുരേന്ദ്രനെ അംഗീകരിക്കാതെ ഒരു വിഭാഗം:‌ ബിജെപിയിൽ പ്രതിസന്ധി

തിരുവനന്തപുരം∙ കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ നിലപാടു കടുപ്പിച്ചതോടെ സംസ്ഥാന ബിജെപിയിൽ പ്രതിസന്ധി. നേരത്തെ സുരേന്ദ്രനൊപ്പം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവി വഹിച്ച എം.ടി.രമേശ്, ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ, എ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണു നേതൃത്വത്തോട് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുനയ നീക്കങ്ങളോടും സഹകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇവരെന്നാണു സൂചന. സുരേന്ദ്രനെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നതിൽ കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷവും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് പരിഗണിച്ചു മാത്രം ജില്ല, മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെന്ന പരാതി കൃഷ്ണദാസ്പക്ഷം ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തും. കാസർകോട്ട് രവീശതന്ത്രി കുണ്ടാറുടെ പരസ്യ പ്രതിഷേധവും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും.

പാർട്ടി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.എൽ.സന്തോഷ് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നേതാക്കളുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല. പുതിയ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കാനില്ലെന്നും സാധാരണ പ്രവർത്തകരായി തുടരുമെന്നുമാണു കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷത്തെ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചത്. അടിയന്തര പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു വരും ദിവസങ്ങളിലും ദേശീയ നേതൃത്വം ശ്രമം തുടരും.

English Summary: One faction in BJP not ready to accept K. Surendran