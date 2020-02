ചെക്പോസ്റ്റിലെ കൊലപാതകം: ഒരു ഭീകരൻ കൂടി പിടിയിൽ

ബെംഗളൂരു∙ കളിയിക്കാവിള വെടിവയ്പിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ മെഹബൂബ് പാഷയുടെ അടുത്ത അനുയായിയും ഐഎസ് ബന്ധം സംശയിക്കുന്ന ഭീകരനുമായ ഫസി ഉർ റഹ്മാൻ (സയദ് ഫസി) ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ (എൻഐഎ) പിടിയിൽ. ബെംഗളൂരു താനറി റോഡിൽ എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയപ്പോൾ ഓടി ഒളിത്താവളത്തിൽ കയറിയ ഇയാളെ വളഞ്ഞിട്ടു പിടിച്ചെങ്കിലും ബഹളമുണ്ടാക്കിയതോടെ നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി. ഇവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒന്നരമണിക്കൂറോളം വേണ്ടി വന്നതായി എൻഐഎ കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: One more arrest in policeman murder case