മകളെ പിതാവ് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് വ്യാജ പരാതി; അമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാൻ ഉത്തരവ്

പത്തനംതിട്ട ∙ മകളെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നു കാട്ടി മാതാവ് ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തിനുമെതിരെ നൽകിയ പരാതി വ്യാജമെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. കുടുംബ കലഹത്തെ തുടർന്ന് വ്യാജപ്പരാതി നൽകിയ അമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പോക്സോ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.

പന്തളം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾ 2016 മാർച്ച് മുതൽ വേർപിരിഞ്ഞു കഴിയുകയാണ്. 2 പെൺമക്കളിൽ ഒരാൾ അച്ഛനൊപ്പവും രണ്ടാമത്തെയാൾ അമ്മയ്ക്ക് ഒപ്പവുമാണ് താമസിച്ചുവന്നത്. ഭർത്താവും സുഹൃത്തും രണ്ടു മക്കളെയും പീഡിപ്പിച്ചെന്നു കാട്ടി അമ്മ വനിതാ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. അമ്മയുടെ കൂടെ താമസിച്ച മകളുടെ മൊഴിയു‌ടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പന്തളം പൊലീസ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് എ‌ടുത്തു.

എന്നാൽ അച്ഛന്റെ ഒപ്പം താമസിച്ച കുട്ടി പീഡിപ്പിച്ചതായി മൊഴി കൊടുത്തില്ല. അമ്മയുടെ കൂടെ താമസിച്ചുവന്ന കുട്ടിയെ വിസ്തരിച്ചതോടെ വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് പോക്സോ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കോടതി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ വിരോധം തീർക്കാനാണ് സുഹൃത്തിനെക്കൂടി കേസിൽ ഉൾപ്പെട‌ുത്തിയതെന്നും കണ്ടെത്തി. പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരല്ലെന്നു കണ്ട പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി സാനു എസ്.പണിക്കർ ഇരുവരെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയായിരുന്നു.

