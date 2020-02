2008 ന് ശേഷം വാങ്ങിയ വയൽ നികത്തി വീടു നിർമിക്കാൻ പറ്റില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം സംസ്ഥാനത്തു പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന 2008 ഓഗസ്റ്റ് 12 നു ശേഷം നിലം (നെൽ വയൽ) വാങ്ങിയവർക്കു ഭവന നിർമാണത്തിനായി അതു പരിവർ‍ത്തനം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകില്ലെന്ന് റവന്യു വകുപ്പ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച 2017 ജൂൺ 6 ലെ ഹൈക്കോടതി വിധി അടിസ്ഥാനമാക്കി ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണർ, കലക്ടർമാർ, റവന്യു ഡിവിഷനൽ ഓഫിസർമാർ തുടങ്ങിയവർക്കുള്ള നിർദേശം റവന്യു വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി.

കൃഷിക്കാരനു സ്വന്തം കൃഷിഭൂമിയിൽ താമസിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതിനാണു നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ശേഷം നെൽവയൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇതിനായി അനുമതി നൽകുന്നതു വലിയ തോതിൽ ദുരുപയോഗത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

അതേസമയം, 2018 ലെ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ (ഭേദഗതി) നിയമവും ചട്ടങ്ങളും പ്രകാരം ഡേറ്റ ബാങ്കിലെ ഉള്ളടക്കം തിരുത്താൻ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ നെൽവയൽ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ കൃഷി ഓഫിസറുടെയും തണ്ണീർത്തടം സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെയും റിപ്പോർട്ട് റവന്യു ഡിവിഷനൽ ഓഫിസർ (ആർഡിഒ) വാങ്ങണമെന്നു റവന്യു വകുപ്പ് വ്യക്തത വരുത്തി. സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് ആർഡിഒയ്ക്ക് ഉചിത തീരുമാനമെടുക്കാം.

English Summary: Paddy bought after 2008 not to be allowed to build house