മകനെ ആദ്യമായി കണ്ട ദിനത്തിൽ, മകൾക്കു വിടചൊല്ലി പ്രദീപ്; നോവായി ദേവനന്ദ

കൊല്ലം ∙ പ്രദീപിനു വിധി ഒരുക്കിവച്ചതു വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ച. 3 മാസം മുൻപു പിറന്ന മകനെ ആദ്യമായി കണ്ട ദിവസം, മകളെ അവസാനമായി കാണേണ്ടിവന്നു. അവളുടെ നെറ്റിയിൽ തലോടി, മൗനമായി യാത്രാമൊഴി പറഞ്ഞു. വാക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ധന്യ അപ്പോൾ അകത്തെ മുറിയിൽ തളർന്നു കിടന്നു.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷമാണു പ്രദീപ് – ധന്യ ദമ്പതികൾക്കു കുട്ടി പിറന്നത്. ദേവനന്ദ എന്നു പേരിട്ട അവളെ അവർ ദേവതയെ പോലെ കാത്തു, പൊന്നു എന്നു വിളിപ്പേരിട്ടു പൊന്നുപോലെ വളർത്തി. പിന്നെ 7 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷമാണ്, 3 മാസം മുൻപു രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി പിറന്നത്.

അവധി കഴിഞ്ഞ് 10 മാസം മുൻപ് ഒമാനിലേക്കു പോയ പ്രദീപ് മകനെ കാണാൻ കൈനിറയെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി എത്താനിരുന്നതാണ്. ഒടുവിൽ, നിറകണ്ണും വെറുംകയ്യുമായി എത്തിയ പ്രദീപിനെ കാത്തിരുന്നതു മകളുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം. ദേവനന്ദയെ കാണാതായെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരുന്നതു വരെ പ്രദീപിനു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു.

പ്രദീപ് പറഞ്ഞത്: ‘ദിവസവും രാവിലെ 8 മണി കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്കു വിളിക്കും. മകളുമായി സംസാരിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം അവൾ അനുസരിക്കും. കളിക്കാൻപോലും വീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തുപോകാറില്ല. കുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചു വരുത്തിയാണു കളിക്കുന്നത്.

മകളെ കാണാതായ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയും വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റിരുന്നില്ല. തലേന്നു സ്കൂൾ വാർഷികത്തിന് നൃത്തം ചെയ്തതിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പത്തരയോടെ വീണ്ടും വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ അമ്പലത്തിൽ പോയെന്നാണു പറഞ്ഞത്. ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാര്യാസഹോദരനാണു പിന്നീടു വിവരം അറിയിക്കുന്നത്.’ പ്രദീപിനെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടെന്നു കരുതിയാണ്, ദേവനന്ദ അമ്പലത്തിൽ പോയെന്നു പറഞ്ഞതെന്നു ബന്ധുക്കൾ.

