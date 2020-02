വയൽ നികത്തൽ: നിർദേശം ആയിരക്കണക്കിന് അപേക്ഷകരെ ബാധിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ശേഷം നിലം (നെൽവയൽ) വാങ്ങിയവർക്കു പരിവർത്തനാനുമതി നൽകില്ലെന്ന റവന്യു വകുപ്പിന്റെ നിർദേശം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് അപേക്ഷകരെ ബാധിക്കും.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി നടപ്പാക്കാൻ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തതാണ്. എന്നാൽ, ഇതു കൃഷിക്കാരനായ ഒരാൾ 2008 നു ശേഷം മക്കൾക്കു നൽകിയ കൃഷിഭൂമിയിൽ ഇനി വീടോ വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങളോ നിർമിക്കുന്നതിനു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. വയൽ നികത്തി 5 സെന്റ് വരെ ഭൂമി വീടു നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിക്ക് അറുതി വരും. ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമി വ്യതിയാനം വരുത്താനും വീടു നിർമിച്ച ശേഷം റഗുലറൈസ് ചെയ്യാനും അപേക്ഷിച്ചവർ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പേർക്കു പുതിയ നടപടി പ്രതികൂലമാകും.

ഹൈക്കോടതി വിധി മറികടക്കാനാണു നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം 2018 ൽ ഇളവുകൾ കൊണ്ടുവന്നത്. നിലവിൽ ഡേറ്റ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കൃഷിഭൂമിയിൽ വീടോ നിർമാണമോ നടത്താൻ തടസ്സമില്ല. ഡേറ്റ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വില്ലേജ് ഓഫിസർ, കൃഷി ഓഫിസർ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, പ്രദേശത്തെ 2 പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സമിതിക്ക് അപേക്ഷ നൽകണം. ഇവർ പരിശോധിച്ചാണു നടപടി സ്വീകരിക്കുക.

നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട (ഭേദഗതി) ചട്ട പ്രകാരം പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ സമിതി അംഗീകരിച്ച ശേഷം വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച ഡേറ്റ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സമിതിയുടെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡേറ്റ ബാങ്കിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി ഭേദഗതി വിജ്ഞാപനമിറക്കണം. ഇതിനായി നിലവിലെ വിജ്ഞാപനം ഡീനോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

കേരള ഭൂവിനിയോഗ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന 1967 ജൂലൈ 4 നു മുൻപ് പരിവർത്തനം ചെയ്ത 20.23 ആറിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണമുള്ള ഭൂമിക്കു നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ (ഭേദഗതി) നിയമം വകുപ്പ് 27 എ പ്രകാരമുള്ള സ്വഭാവ വ്യതിയാനം നടത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം, ജലസംരക്ഷണ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടില്ല.

ഈ നിയമപ്രകാരം വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവ വ്യതിയാനത്തിനായി കണക്കിലെടുക്കുന്ന ന്യായവില ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പുരയിടത്തിന്റെ ന്യായവിലയായിരിക്കുമെന്നും റവന്യു വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ന്യായവില നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലത്തു സമാനമായതും സമാനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ ന്യായവില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത പുരയിടത്തിന്റെ വിലയായിരിക്കും.

