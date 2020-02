കടലിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ 3 നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ

കോട്ടയം ∙ കടലിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിയാൻ പുതിയ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം വരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ ഓഷ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് (ഇൻകോയ്സ്) ഇതിനായി മൂന്നു ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ 9 തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മീൻപിടിത്തത്തൊഴിലാളികൾ, ബോട്ടുകൾ, കപ്പലുകൾ എന്നിവയ്ക്കു പുതിയ ക്രമീകരണം പ്രയോജനം ചെയ്യും.

കള്ളക്കടൽ

അപ്രതീക്ഷിതമായി കടൽ ക്ഷോഭിക്കുന്നതാണു കള്ളക്കടൽ. കടലിനുള്ളിലെ കാറ്റും മറ്റു ചലനങ്ങളും മൂലമാണിത്. കേരള തീരത്തെ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ കള്ളക്കടൽ എന്ന പേരിൽ യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ചു. കള്ളക്കടൽ സൂനാമിയാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതും പതിവാണ്. വേനൽക്കാലത്തു പോലും കേരളത്തിന്റെ തീരത്ത് കള്ളക്കടൽ മൂലം പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആഴക്കടലിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ മൂലം വൻതിരകൾ രൂപപ്പെട്ട് കേരള തീരത്തു നാശം വിതയ്ക്കുന്നതാണു കളളക്കടലിനു കാരണമെന്ന് ഇൻകോയ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് 3 ദിവസം മുൻപു കണ്ടെത്താമെന്നതാണു പുതിയ നേട്ടം.

പ്ലവകങ്ങൾ

കടലിലെ പ്ലവകങ്ങൾ (ആൽഗൽ ബ്ലൂം) മീൻപിടിത്തത്തിനു തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു. കടൽ മലിനീകരണത്തിനും കാരണമാകും. കടലിലെ തിളങ്ങുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ അതിപ്രസരമാണ് ആൽഗൽ ബ്ലൂം. രാത്രി കടൽ തിളങ്ങുന്നതു പോലെ തോന്നും. ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെ സമുദ്രത്തിലെ താപനില, ക്ലോറോഫിൽ, ഫൈറ്റോപ്ലാക്ടൻ എന്നിവ നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഇവ കണ്ടെത്തുന്നത്. ആൽഗൽ ബ്ലൂമിനു സാധ്യതയുള്ള 4 മേഖലകൾ (വടക്കു കിഴക്ക് അറബിക്കടൽ, കേരള തീരം, ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ, ഗോപാൽപുർ) എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

തിരകളെ നോക്കാം

സ്മോൾ വെസൽ അഡ്വൈസറി ആൻഡ് ഫൊർകാസ്റ്റ് സർവീസസ് സിസ്റ്റം (എസ്എവിഎസ്) ആണു മറ്റൊരു സംവിധാനം. കടൽക്ഷോഭം, തിരകളുടെയും കാറ്റിന്റെയും വേഗം, പൊക്കം, ഗതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് 10 ദിവസം മുൻപു വിവരം നൽകും. ചെറിയ കപ്പലുകൾക്കും ബോട്ടുകൾക്കും ഇതു പ്രയോജനപ്പെടും.

