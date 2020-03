സ്കൂൾ തുറക്കും മുൻപേ പുസ്തകം: മുഖ്യമന്ത്രി

കൊച്ചി ∙ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ വാർഷിക പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾക്കു ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. 2 മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇക്കൊല്ലത്തെ പരീക്ഷ തീരുന്ന ദിവസവും പത്താം ക്ലാസുകാർക്ക് 9ലെ ഫലപ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞാലുടനും പുസ്തകം ലഭിക്കും. 8, 9 ക്ലാസുകളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിലായി സ്കൂൾ സൊസൈറ്റികളിൽ എത്തിക്കും.

കേരള ബുക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയിൽ (കെബിപിഎസ്) പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്കൂളുകൾ തുറന്നിട്ടും പാഠപുസ്തകം കിട്ടാതെ വിദ്യാർഥികൾ കാത്തിരുന്ന കാലം മുഖ്യമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു. കൃത്യതയും അച്ചടക്കവുമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് കെബിപിഎസ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 3.23 കോടി പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് ഒന്നാം വാല്യമായി അച്ചടിച്ചത്. മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി പുസ്തകങ്ങൾക്കു പുറമേ 3.38 ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങൾ അറബി, ഉറുദു, തമിഴ്, കന്നട ഭാഷകളിലും അച്ചടിച്ചു.

പുസ്തകവിതരണം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നു മേഖലകളിലും 14 ജില്ലകളിലും കുറ്റമറ്റ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെബിപിഎസിന്റെ നാൽപതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചു പുറത്തിറക്കിയ തപാൽ കവറിന്റെ പ്രകാശനവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു.

മന്ത്രി സി.രവീന്ദ്രനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹൈബി ഈഡൻ എംപി, എംഎൽഎമാരായ പി.ടി.തോമസ്, എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി, കലക്ടർ എസ്.സുഹാസ്, ഐജി വിജയ് സാഖറെ, കെബിപിഎസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഡോ.സൂര്യ തങ്കപ്പൻ, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ജീവൻ ബാബു, തൃക്കാക്കര നഗരസഭാധ്യക്ഷ ഉഷ പ്രവീൺ, മേഖല തപാൽ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ആർ.ജോസഫ് രാഹുൽ, നഗരസഭ കൗൺസിലർ രഞ്ജിനി ഉണ്ണി, വി.എ.സക്കീർ ഹുസൈൻ, ബാബു പോൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ കെ.അശോകൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English summary: New Textbooks ready in Kerala for next academic year