ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അഡീഷനൽ ജഡ്ജിമാരായി ടി.ആർ. രവി, ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ്, പി. ഗോപിനാഥ്, എം.ആർ. അനിത എന്നിവരെ നിയമിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവായി. ജനുവരി 29 നാണ് ഇവരുടെ പേര് സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം ശുപാർശ ചെയ്തത്. പാലക്കാട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പെരുമാങ്ങോട് തെക്കേവാര്യത്ത് കുടുംബാംഗമായ ടി.ആർ. രവി പരേതനായ ആര്യവൈദ്യൻ ടി.ആർ. രാഘവവാരിയരുടെ മകനാണ്. 1989 ൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി. 2004- 06 ൽ സീനിയർ ഗവ. പ്ലീഡറും സ്പെഷൽ ഗവ. പ്ലീഡറുമായി.

കോട്ടയം കല്ലുപുരയ്ക്കൽ തടത്തിൽ റിട്ട. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് കെ.ടി. തോമസിന്റെ മകനായ ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ് 1996ൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായി. 2015 ൽ സീനിയർ അഭിഭാഷകനായ അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. കൊച്ചിയിൽ വളഞ്ഞമ്പലത്തെ പെരിഞ്ചേരി കുടുംബാംഗമായ പി. ഗോപിനാഥ് പരേതനായ എ.ജി. നായരുടെ മകനാണ്. 1996 ൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം 2018 ൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ സീനിയർ അഭിഭാഷകനായി. തൃശൂർ കുഴിക്കാട്ടുശേരി എം.കെ. രാമന്റെ മകളായ എം.ആർ. അനിത 1991 ൽ കൊച്ചി അഡീഷനൽ മുൻസിഫ് ആയി. 2016 ഒക്ടോബർ മുതൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജഡ്ജി.

