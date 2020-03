പെൻഷൻ മസ്റ്ററിങ്: ഇനിയും അവസരം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇനിയും പെൻഷൻ മസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാത്ത അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മസ്റ്ററിങ്ങിനുള്ള അവസരം നൽകുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നു നിയമസഭയിൽ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് . സമയപരിധി അവസാനിച്ചപ്പോൾ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷന് അർഹതയുള്ള 43,46121 (91.5 ശതമാനം) ഗുണഭോക്താക്കളും ക്ഷേമനിധി പെൻഷനിൽ അർഹതയുള്ള 599661 (87.14 ശതമാനം) പേരുമുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അനർഹരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ പ്രതിവർഷം 706.2 കോടി രൂപ ലാഭിക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പല കാരണങ്ങളാൽ ബയോമെട്രിക് മസ്റ്ററിങ് പരാജയപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മസ്റ്ററിങ് നടത്താൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ആധാർ ഉണ്ടെങ്കിലും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ മസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരുടെയും നെറ്റ്‍വർക്ക് കിട്ടാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെയും കാര്യത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഉത്തമബോധ്യമുള്ളപക്ഷം യഥാർഥ കാരണം രേഖപ്പെടുത്തി ഇത്തരക്കാരുടെ മസ്റ്ററിങ് നടത്താൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

